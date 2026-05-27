Jóvenes de Gaiman participan en el Eisteddfod yr Urdd de Gales

La delegación de jóvenes de Gaiman sumó su participación en el Eisteddfod yr Urdd de Gales, un certamen cultural donde compitieron en instancias nacionales tras superar un proceso de selección virtual realizado en el mes de marzo. La representación local estuvo integrada por alumnos de la Escuela Galesa Ysgol Gymraeg de Gaiman, el Colegio Camwy y la Escuela de Música, manteniendo la continuidad de las expresiones artísticas vinculadas a los orígenes galeses en la región.

En diálogo sobre la modalidad de la competencia, Cinthia Zamarreño explicó cómo se organizaron los grupos locales: "Nosotros no viajamos, nosotros participamos desde acá online con la Escuela Galesa de acá de Gaiman, un grupo del Colegio Camwy también participó en recitación y con la Escuela de Música". Los chicos alcanzaron la instancia nacional luego de una ronda preliminar donde se sumaron los competidores que residen fuera del territorio galés. "Después de esa instancia, los que quedaron seleccionados son los que participaron y están participando esta semana en el Eisteddfod de manera online", detalló Zamarreño.

A pesar de que la mayoría formó parte de las actividades a distancia, un sector de la delegación asistió de manera presencial. "Un grupito de cuatro chicos del Colegio Camwy de acá de Gaiman viajó para allá", precisó la entrevistada, señalando el desempeño de las alumnas de sexto año del nivel secundario. Entre los resultados de las presentaciones se encuentra el de Morena Delgado, quien obtuvo el segundo premio en la categoría de recitación en lengua galesa, mientras que otra de las estudiantes se presentó en la disciplina de danzas contemporáneas. La comitiva que se trasladó hasta Gales realizó el viaje con el acompañamiento de la docente Ariela Gibbon, de la Escuela de Música.

EBW