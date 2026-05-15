Provincia avanza en una obra clave para frenar el avance del mar en Playa Unión

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este viernes, junto al intendente de Rawson, Damián Biss, la obra de protección costera que se desarrolla en Playa Unión.

Se trata de una inversión provincial superior a los $5.500 millones de pesos, destinada a mitigar los efectos de la erosión marítima y proteger la infraestructura vial y urbana frente al avance del mar y a eventos climáticos adversos.

Obras prioritarias

Torres sostuvo que “esta obra va a ser muy importante para contener las marejadas y se complementará progresivamente con nuevas intervenciones para mitigar la erosión que afecta a la costa”, y señaló que “los trabajos tienen un plazo aproximado de 180 días y se ejecutan en paralelo con un plan de contingencia junto al Municipio”.

“En un contexto económico complejo a nivel nacional, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, con una inversión superior a los cinco mil quinientos millones, para dar respuesta a una problemática histórica de Playa Unión”, expresó el mandatario.

Asimismo, adelantó que en el marco del plan de obras que será anunciado en los próximos días “se avanzará con un esquema de infraestructura estratégica que incluye esta intervención, la cual permitirá contar con el muro de contención completamente construido para la próxima temporada”.

“Estas obras son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes, que hoy pueden ver que sus impuestos vuelven en infraestructura y soluciones concretas”, destacó Torres, agregando que “con creatividad, responsabilidad y esfuerzo, hoy nuestra provincia puede acceder a financiamiento externo para abordar proyectos urgentes como la protección costera de Playa Unión”.

Tareas y obra definitiva

Por su parte, Damián Biss destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial para abordar una problemática que afecta desde hace años a la costa de Playa Unión y señaló que “esta segunda intervención, que contempla un murallón de hormigón y un enrocado, nos dará tiempo para avanzar con la obra definitiva de los espigones”.

“Hemos hablado con vecinos de la zona que estaban muy preocupados por la situación y hoy ven con buenos ojos el inicio de esta obra, que era absolutamente necesaria”, indicó el jefe comunal.

Características de la obra

El proyecto denominado “Protección Costera Playa Unión - Primera Etapa” contempla una intervención urgente para proteger la infraestructura vial y urbana frente al avance del mar.

Asimismo, la obra busca brindar una solución inicial ante temporales extremos y sucesivos, asociados a pleamares extraordinarias y a olas rompientes provenientes del sudeste.

La intervención contempla una inversión provincial de $5.560.426.063,04 y comprende dos grandes grupos de trabajos. Por un lado, la protección de la zona norte del espigón mediante la construcción de un muro vertical con rompeolas de hormigón armado de aproximadamente 5,20 metros de altura, acompañado por un talud de enrocado compuesto por tres capas.

La subcapa del enrocado tendrá piedras de entre 300 y 500 kilogramos, mientras que en el pie del talud se colocarán rocas de hasta siete toneladas, teniendo en cuenta las condiciones de marea necesarias para ejecutar la obra.

Como soporte del muro vertical y del enrocado, se colocará un geotextil y una pantalla de gravas recubierta, sobre la cual se apoyarán colchonetas de malla revestida rellenas con piedra de entre 1 y 5 kilogramos.

Sobre el sector marítimo del pie de roca se colocarán los premoldeados existentes en el frente costero. En el trasdós del muro se ejecutará además un relleno de gravas con material extraído in situ al sur del espigón existente.

Por otra parte, también se llevará adelante la regeneración del morro del espigón existente, utilizando piedras diseminadas en el sector y otras de gran tamaño que fueron trasladadas durante la emergencia.