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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin se prepara para recibir un gran Encuentro Regional de Escuelas de Natación

El Natatorio Municipal será el epicentro de una jornada que reunirá a chicos y chicas de entre 8 y 14 años de la cordillera y la meseta. Participarán delegaciones de Esquel, Tecka y Futaleufú.
Por Redacción Red43

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La localidad de Trevelin se convertirá en el punto de encuentro para las jóvenes promesas de la natación regional. Hoy sábado 16 de mayo, el Natatorio Municipal de la localidad del "Pueblo de los Molinos" abrirá sus puertas para una nueva edición del Encuentro de Escuelas de Natación, un evento pensado para fomentar el desarrollo deportivo y los lazos de amistad en la zona.

 

La jornada se extenderá de 15:00 a 17:00 horas y está destinada de manera exclusiva a nadadores y nadadoras de entre 8 y 14 años de edad, quienes compartirán pileta en una tarde a puro aprendizaje y recreación.

 

El evento, que cuenta con la organización y el impulso de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y el Fondo de Desarrollo Deportivo (FDD), tendrá una fuerte impronta comarcal e interjurisdiccional.

 

Para esta oportunidad, las escuelas que confirmaron su presencia en el natatorio son:

 

Escuela Municipal de Esquel

 

Escuela Municipal de Tecka

 

Escuela Wetwet Nadadores de Esquel

 

Natación Futaleufú

 

Desde la Escuela Municipal de Natación de Trevelin, entidad anfitriona del torneo, destacaron la relevancia de sostener estos espacios en el calendario anual: “Es una hermosa oportunidad para seguir fortaleciendo vínculos a través del deporte y acompañar de cerca el crecimiento de nuestros jóvenes nadadores en un ambiente sano”.

 




M.G

 

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