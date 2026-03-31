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Por Redacción Red43

Esquel vuelve al mapa del blues con un nuevo festival

Buscan auspicios para la realización del Esquel Blues Festival, una referencia internacional para el género, que nos detalla el músico y organizador Damián Duflós.
Por Redacción Red43

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Esquel vuelve al mapa del blues internacional los días 22 y 23 de mayo, con la cuarta edición del *Esquel Blues Festival*, un encuentro que ya es parte de la identidad cultural de nuestra ciudad.

 


Damián Duflós, organizador y músico, se encuentra en la búsqueda de auspicios para realizar este ambicioso proyecto: “Es un festival que lo que busca es continuar con el posicionamiento que tuvo la ciudad durante muchos años en el género del blues a nivel país y a nivel mundial”.

 


Apostar a traer artistas de la provincia y del país: “Sabemos que estamos en épocas complicadas, va a contar con artistas de Comodoro Rivadavia, de Trelew, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Bariloche”.

 


Durante estos años, el Festival ha sido declarado de Interés Cultural y Turístico por la Legislatura Provincial y el Honorable Concejo Deliberante, y ha crecido gracias al acompañamiento del público, los músicos y quienes creen en la cultura como motor de encuentro.

 


El evento apunta a tener un patio gastronómico: “un espacio con cerveza artesanal y propuestas gastronómicas, para disfrutar del Blues como se vive en todo el mundo”.

 


Esquel en el mapa del blues: “es una historia de muchos años, gracias a El Bodegón, que fue un lugar de referencia, muchas veces la gente de la ciudad no se da cuenta, pero cuando vas afuera y tenés posibilidades de compartir con muchos músicos de otros lugares”.

 


Historia, música y cultura en todas sus formas: “Yo hace más de 30 años que me dedico profesionalmente al género del blues, no sólo como músico, sino con una cuestión pedagógica a través de programas radiales y demás, todo el mundo quiere venir, te empiezan a escribir de un montón de lugares que quieren participar”.

 


La constancia de los festivales da renombre a la propuesta: “Comodoro viene por la quinta edición, que va a ser en septiembre, Esquel la cuarta edición ahora en mayo, y Trelew también la cuarta edición en noviembre. Entonces, son tres festivales en una provincia, tenés este festival que va por la segunda edición en Trevelin, que ha contado en estas dos ediciones con artistas internacionales”.

 


Se intentó que esta edición sea internacional, pero entre la iniciación y la agenda de los artistas, no se pudo: “ningún festival fue masivo desde entrada, hay que sostenerlo en el tiempo, hay que apostar y hay que acompañarlo para que de alguna manera después sea un evento que permita un ciclo de economía, un trabajo para todos los que viven en nuestra ciudad, sean hoteleros, gastronómicos”.

 


La diversidad dentro de los sonidos del blues también está garantizada, lo único que necesitan en esta instancia es el apoyo económico. Los emprendimientos de la región que quieran sumar su acompañamiento, pueden contactarse directamente con Duflós al 54 9 2995 08-1526.

 

SL
 

 

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