Dique Ameghino: El Gobierno asegura que el embalse opera con parámetros normales

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial del Agua (IPA), brindó precisiones sobre la situación actual del embalse del Dique Florentino Ameghino y el manejo operativo del sistema, en el marco de un período de sequía que afectó a la cuenca durante los últimos meses.

En ese sentido, el administrador del organismo, Esteban Parra, informó que el embalse se encuentra actualmente en una cota de 135 metros, dentro de los niveles previstos en la planificación hídrica para esta etapa del año.

El funcionario explicó que, tras casi seis meses sin precipitaciones, durante el mes de marzo comenzaron a registrarse lluvias y nevadas en la cuenca, lo que permite una paulatina mejora en las condiciones hídricas.

En este contexto, el sistema se encuentra atravesando la etapa final de la temporada de riego. “Estamos terminando el riego y reduciendo progresivamente los caudales, tal como estaba planificado”, indicó Parra, quien estimó que esta fase concluirá en aproximadamente 30 días.

Manejo operativo y aclaración sobre imágenes difundidas

Ante la circulación de imágenes en redes sociales que generaron preocupación, desde el IPA se aclaró que la apertura de compuertas del dique responde a un procedimiento operativo habitual y planificado, y no implica desperdicio de agua.

Parra explicó que, cuando el sistema no se encuentra generando energía a través de las turbinas, el agua se libera mediante las válvulas de riego. Este mecanismo produce un chorro visible que suele interpretarse erróneamente, pero que forma parte del proceso de regulación de caudales.

“Cuando se deja de turbinar, se abre la válvula de riego y se observa el flujo de agua; esto responde a una maniobra prevista dentro del esquema de manejo del embalse”, detalló.

Próxima etapa: caudal ecológico y recuperación del embalse

Una vez finalizada la temporada de riego, el sistema pasará a operar con un caudal ecológico de 10 metros cúbicos por segundo, destinado a garantizar el abastecimiento de las plantas potabilizadoras y la preservación del ecosistema del río.

Durante el invierno, este esquema permitirá recuperar progresivamente el nivel del embalse, aprovechando el período de precipitaciones y nevadas en la cuenca.

“Está todo dentro de los parámetros normales. Ahora, el objetivo es finalizar el riego y transitar el invierno con caudales controlados para recomponer el sistema de cara a la próxima temporada”, aseguró el titular del IPA.

Controles y ordenamiento del uso del agua

En paralelo, el organismo continúa con tareas de control en la cuenca alta del río Chubut, donde se viene trabajando desde hace más de un año en el ordenamiento de tomas de agua y la regularización de usos.

Estas acciones buscan garantizar un uso equitativo y sostenible del recurso, en línea con la planificación hídrica provincial.

Perspectivas

Finalmente, Parra destacó que los datos relevados durante marzo confirman un escenario más favorable en comparación con el mismo período del año anterior.

“Más allá de los pronósticos, hoy contamos con datos concretos que muestran una mejora en las condiciones dentro de la cuenca”, concluyó.







M.G