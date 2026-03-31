Esquel se une en el “Parque Festival Los Alerces” para asistir a las familias tras el fuego

La comunidad de Esquel se prepara para el “Parque Festival Los Alerces”, una iniciativa artística y solidaria que busca acompañar a los pobladores del Parque Nacional Los Alerces afectados por los recientes incendios forestales. El evento nació a partir del ofrecimiento desinteresado del reconocido músico Juan Falú, quien se puso a disposición para colaborar con los damnificados.

El festival se llevará a cabo el sábado 4 de abril a las 17:30 horas, en el SUM de la Escuela Nº 713 “Juan Abdala Chayep”. La propuesta incluye un recorrido musical con artistas de Esquel, la Comarca Andina y el propio Parque Nacional, con un cierre a cargo de Falú.

Entre los músicos confirmados se encuentran:

Edelmiro Toro y Los Hermanos Mendoza.

Poné la Pava y Anahí Pereyra.

Ariel Manquipan y el Dúo Míguez-Cristiani.

Ensambles de guitarra y charango de la Orquesta Pú Pichikeché.





El objetivo central es recaudar fondos para asistir a las familias en la reconstrucción y acompañamiento tras el paso del fuego. Las entradas consisten en un bono contribución con valores escalonados para que cada vecino colabore según sus posibilidades. Además, se habilitaron opciones para participar tanto de forma presencial como a distancia para quienes deseen sumarse desde otros puntos del país.





La realización del festival es fruto del trabajo articulado entre diversas instituciones locales, incluyendo la Facultad de Ciencias Económicas (UNPSJB), los Institutos de Formación Docente Nº 818 y Nº 809, la Escuela 713, la Agencia de Desarrollo Regional Esquel (ADRe) y el Parque Nacional Los Alerces.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer el entramado cultural regional y poner en valor la solidaridad ante situaciones críticas.





M.G