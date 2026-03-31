El 5 de abril se cierran las inscripciones para el Clasificatorio al Nacional de Pádel

El mes de abril viene muy cargado para el Pádel de la zona; mejor dicho, para el Pádel de la provincia. Porque la primera fecha del torneo Clasificatorio para el Nacional de Pádel en Mar del Plata se jugará en Esquel desde el viernes 10 al domingo 12 de abril. Será en tres complejos simultáneos y para esta primera parte será en las categorías impares, es decir tercera, quinta y séptima caballeros, además de quinta y séptima damas.

Las inscripciones, que se tienen que hacer a través de la web de la Federación Argentina de Pádel, cierran indefectiblemente en la jornada del 5 de abril.

Hasta el momento hay anotados siete parejas en séptima damas y dos en quinta damas. Por el lado de los varones, no hay inscriptos hasta el momento en tercera (solo Marcelo Tejeiro, sin compañero), hay una sola pareja en quinta y seis en séptima, por ende “no hay que dormirse” para ser parte de esta fiesta.

Las inscripciones para participar en algunas de estas categorías, cuyo costo de inscripción es de 50 mil pesos por jugador, lo podrán hacer a través del siguiente link: TORNEO FAP OFICIAL IMPARES

Por otra parte, durante el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de abril se jugará, también en Esquel, la primera fecha de las categorías pares.

Recordemos que los complejos que se utilizarán para estos dos fines de semana serán Esquel Padel (dos canchas), Impulso Padel (dos canchas, totalmente blindadas) y Los Eiros (una sola cancha).

LAS PAREJAS ANOTADAS HASTA EL MOMENTO

Al momento de este escrito, las 16 parejas anotadas en las categorías impares, según la página de la Federación Argentina de Pádel, son las siguientes:

3° Categoría Masculina: Marcelo Tejeiro (sin compañero).

5° Categoría Masculina: (una pareja). David González / Maximiliano Cantero.

7° Categoría Masculina: (seis parejas). Mauro Rodríguez Sanca / Nahuel Pacheco; Diego Paura / Marcos Gette; Matías Willhuber / Damián Willhuber; Demián Bussina / Ezequiel López; Walter Cabrera / Rafael Catrinao y Mateo Saugar / Alexis Saugar.

5° Categoría Damas: (dos parejas). Mónica Simonetti / Verónica Manzur; Natalia Taux / Agostina Cuadrelli.

7° Categoría Damas: (siete parejas). Glenda Sánchez / Jéssica Martínez; Karina Ayude / María Carri; Camila Austin / Diana Barroso; Romina Assef / Mónica Vespertino; Lorena Borgert / Carla San Martín; María Capandegui Mateos / Agustina Lang; Lorena Marcia / Paula Omad.