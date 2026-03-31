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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Giovanni Simeoni debutó en el Campeonato Argentino de Enduro 2026

El piloto esquelense tuvo su primera actuación en el Valle de Punilla con un destacado cuarto puesto en la primera fecha del calendario 2026. 
Por Redacción Red43

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El motociclismo esquelense volvió a ser protagonista en el plano nacional de la mano de Giovanni Simeoni. El ex bicampeón argentino de la disciplina concretó un sólido debut en el inicio del Campeonato Argentino de Enduro (CONAE) 2026, alcanzando la cuarta ubicación en la primera fecha disputada en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba.

 

La competencia tuvo como epicentro la localidad de Santa María de Punilla, específicamente en el histórico circuito de Campo García. Este escenario, reconocido por sus senderos técnicos y exigencia física, puso a prueba la preparación de los mejores exponentes del país bajo la modalidad FIM. En este contexto, Simeoni —integrante del equipo oficial Yamaha— logró administrar el ritmo de carrera para meterse en el pelotón de punta de la categoría mayor.

 

Desde la Municipalidad de Esquel destacaron el desempeño del deportista, subrayando el valor de representar a la ciudad en lo más alto del podio nacional. "Celebramos el esfuerzo, la constancia y la pasión de nuestros deportistas. Giovanni lleva el nombre de Esquel a cada carrera y desafío, demostrando que nuestro deporte sigue creciendo y trascendiendo fronteras", señalaron mediante un comunicado.

 

La apertura de la temporada en Córdoba reafirma la competitividad del enduro argentino y posiciona nuevamente a un representante local entre los nombres más destacados del país.



M.G

 

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