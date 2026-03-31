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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Acuerdo con ANSES: Nación saldará una deuda de más de $48 mil millones a Chubut

El gobernador Torres y la ministra Pettovello sellaron el convenio que reconoce la histórica deuda de ANSES con la provincia.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó este martes junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, el acuerdo mediante el cual el Estado nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional de la provincia, la cual asciende a más de $48 mil millones.

 

La rúbrica se llevó a cabo en el Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la Provincia del Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional, lo que representa un reconocimiento largamente esperado por los jubilados provinciales.

 

Este avance es resultado de las gestiones impulsadas por el Gobierno del Chubut, junto con la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional.

 

Un acto de justicia

 

Torres remarcó que “después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”.

 

En ese sentido, el mandatario señaló que “este acuerdo es el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial, que nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”.

 

Asimismo, recordó que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía, y desde el primer día de gestión asumimos la responsabilidad de exigirle al Estado nacional el pago de esta deuda en defensa de nuestros jubilados”.

 

Finalmente, Torres concluyó: “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, y agregó: “Estamos hablando de más de $48 mil millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”.

 

“Después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy empezamos a devolverles lo que siempre fue suyo”, concluyó el mandatario provincial.

 

 

 



M.G

 

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