Un delincuente récord: robó, lo atraparon, quedó libre y a los 17 minutos volvió a robar

Sólo un instante estuvo libre. Su vocación delictiva pudo más. Se trata del sujeto que el último martes fue detenido en Cinco Saltos por robar una caja registradora de una despensa cercana al puente que cruza el canal principal de riego en proximidades del cementerio municipal.

El miércoles le formularon cargos por el delito de “hurto con escalamiento en grado de flagrancia” y quedó en libertad con medidas cautelares que debía cumplir. Eran las 15:10. Sin embargo a los pocos minutos volvió a caer preso por otro robo. Entre un robo y otro habían pasado solo 17 minutos

Los testigos brindaron las características físicas y de la vestimenta del individuo, como pantalón deportivo rojo y Crocs grises. Esas particularidades coincidían con las del ladrón que poco antes había recuperado la libertad. Una patrulla de uniformados fue hasta el lugar y tras un rastrillaje por la zona ubicaron a la propietaria de la escalera metálica.

Los datos recabados fueron transmitidos al centro de monitoreo del Sistema 911, donde sus operadores lograron ubicar al sujeto que caminaba con la escalera al hombro. De inmediato fue nuevamente detenido y trasladado a la Comisaría 7ma, donde nuevamente se le inició una causa por el mismo delito de “hurto con escalamiento en grado de flagrancia”.

La escalera la encontraron luego escondida entre arbustos y malezas. Presumen que la había dejado allí para "enfriarla" y luego pasarla a buscar.

El ladrón, de unos 35 años y en situación de calle, había sido atrapado por policías de la misma Comisaría 7ma por el robo de la caja registradora de la despensa y panadería Buena Onda, ubicada en la esquina de las calles Blumetti y Aconcagua, a pocos metros del puente que cruza el canal principal de riego.

Fue el martes minutos después de las 15, cuando el comercio había interrumpido la atención al público y se encontraba cerrado con una reja con candado que protege la puerta del local.

Pero una vecina advirtió que un desconocido había salido del negocio con un objeto oscuro en sus manos y que escapaba en dirección al canal, por lo que alertó a la Policía.

Una comisión de efectivos de la unidad policial concurrió al lugar, donde constataron que habían forzado la abertura, por lo que comenzaron a realizar un rastrillaje por la zona.

En esa parte del operativo también fue clave la colaboración de los operadores del 911, pues siguieron el recorrido del delincuente a través de las cámaras del sistema, ya que lograron individualizarlo cuando escapaba hacia el cauce de agua.

A pocas cuadras de distancia lo atraparon. En tanto que tras registrar el área también encontraron la caja registradora con un monto de dinero cercano a los 30 mil pesos, de acuerdo a lo relatado por el damnificado, que reconoció el dispositivo como propio.

Posteriormente pudieron determinar que el ladrón habría trepado la reja de seguridad y se introdujo por un espacio en la parte superior, para luego acceder a la puerta de acceso.