El Bolsón inauguró la renovada plaza dedicada al turismo

Durante el acto de inauguración de la puesta en valor de la Plaza Pioneros del Turismo (que ahora lleva el nombre de Olga Nasif) el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano remarcó que se trata de un reconocimiento a una figura fundamental en los inicios del turismo.

“Es un placer como intendente de El Bolsón estar en esta inauguración tan especial, porque tiene que ver con una persona muy querida en la localidad, que dejó su huella y que tuvo la primera oficina de turismo del pueblo”, expresó.

Una pionera cuando El Bolsón era un lugar de paso

Pogliano recordó que Nasif comenzó a trabajar en el turismo en una época en la que la localidad todavía no era un destino consolidado.

Según relató, fue el entonces intendente Paco Granollers quien le facilitó un espacio para que pudiera iniciar su trabajo. “Le dijo: ‘Olga, hacé con este lugar lo que puedas o lo que quieras’”, recordó.

A partir de allí, Nasif comenzó a desarrollar una actividad que con el tiempo se transformaría en una agencia turística, desde donde empezó a promocionar los paisajes y atractivos naturales de la Comarca. “Olga empezó a trabajar en el turismo en un momento en el cual El Bolsón era un lugar de paso. Se fue ingeniando y buscando la manera hasta que comenzó a ofrecer las bellezas de nuestra localidad”, señaló.

Una visión adelantada a su tiempo

El intendente también valoró la capacidad de Nasif para imaginar el potencial turístico del lugar en un contexto donde esa idea aún parecía lejana. “Fue una adelantada para su época, una persona que tuvo una visión diferente y que pudo soñar ese Bolsón turístico que hoy se consolida, pero que en aquellos tiempos era difícil de imaginar”, afirmó.

En ese sentido, recordó que en los primeros años incluso organizaban visitas guiadas para turistas que llegaban a la Comarca, muchas veces buscándolos en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche para mostrarles los paisajes de la zona.

Una figura que forma parte de la historia

Pogliano también destacó el perfil emprendedor y creativo de Nasif, recordando algunas iniciativas que impulsó a lo largo de los años.

“Todos los que la conocemos la describen como una persona alegre, emprendedora y entusiasta”, señaló, recordando también que fue una de las impulsoras de una de las primeras radios locales.

El intendente agradeció además a la familia de Nasif y a las instituciones que acompañaron el proyecto de puesta en valor de la plaza, entre ellas la Escuela Nuevos Horizontes, cuyos estudiantes participaron en el proceso de planificación.

Homenaje que mira al futuro

Finalmente, Pogliano sostuvo que este reconocimiento busca mantener viva la memoria de quienes sentaron las bases del turismo en la localidad.

El espacio, señaló, servirá para recordar a los pioneros y también para inspirar a las futuras generaciones que continuarán desarrollando la actividad turística en la Comarca.

“Este lugar va a servir para que los pioneros del turismo, Olga en particular, estén siempre en el recuerdo y para que su historia sea un ejemplo para quienes seguirán trabajando por el turismo de nuestra localidad”, concluyó.

O.P.