Domingo 08 de Marzo de 2026
08 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Éxito en la Casa del Chubut: gran colecta de sangre para el Hospital Garrahan

Tras una fuerte difusión, la colecta en pleno centro porteño garantizó recursos para pacientes del interior. El Hospital Garrahan agradeció el espacio brindado por el Gobierno del Chubut.
Escuchar esta nota

La Casa del Chubut y el Hospital Garrahan desarrollaron en forma conjunta una exitosa campaña de donación de sangre, que se llevó a cabo en la sede de la representación oficial del Gobierno de la Provincia en Buenos Aires, contando con una gran presencia de público que superó ampliamente las expectativas iniciales que se generaron cuando ambas instituciones organizaron esta actividad. 

 

Esta campaña, que tuvo un amplio trabajo de difusión durante las semanas previas logró finalmente que 20 personas realizaran su donación solidaria para el Banco de Sangre del reconocido nosocomio pediátrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acercándose durante el transcurso del día a las instalaciones de la Casa del Chubut, ubicada en Sarmiento 1172, a la vuelta del Obelisco, en pleno centro porteño.

 

Agradecimiento al Gobierno del Chubut

 

Mariel Díaz, médica del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan, dijo que “para el Banco de Sangre de nuestro hospital esta clase de eventos son fundamentales, dado que el Banco de Sangre del Garrahan solamente se abastece de donantes voluntarios, es decir, que cuando vos tenés un familiar internado en el Hospital Garrahan, desde el hospital no se te pide que lleves donantes, sobre todo entendiendo la situación de que muchos de nuestros pacientes son pacientes que son del interior y no conocen a nadie, entonces les resulta muy dificultoso encontrar en una ciudad que es totalmente desconocida y más como es Buenos Aires, poner su cabeza en buscar donantes”.

 

Díaz agregó que “por eso el hospital lo que hace es abastecerse de donantes voluntarios que vienen y se presentan y gracias a ellos podemos tener sangre para nuestros pacientes”.

 

La médica del Garrahan hizo hincapié en destacar que “donar sangre es el acto para mí más altruista de todos, porque vos hacés algo sin buscar ninguna recompensa a cambio, solamente ayudar. Y en este caso ni siquiera a un familiar o a un amigo, estás ayudando a alguien que no conocés, por eso le damos a esta acción solidaria un valor enorme”.

 

Para finalizar, Díaz también subrayó que “esta campaña de donación que hoy desarrollamos junto a la Casa del Chubut representa sin dudas una gran acción a nivel social de la comunidad. A veces a nosotros nos cuesta mucho encontrar espacios y lugares que accedan a este tipo de iniciativas. Por eso le agradecemos muchísimo a la Casa de Chubut y al Gobierno del Chubut, por esta predisposición y por esta oportunidad de darnos este espacio para poder trabajar en forma conjunta, y obtener también muy buenos resultados en cuanto a cantidad de donantes”, concluyó.

 

Donantes de sangre 

 

Cualquier persona que cumpla con las siguientes condiciones puede ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías. Se puede donar sangre cada 4 meses (hombres) o 6 meses (mujeres).

 

La sangre es una necesidad permanente para el Hospital Garrahan: no puede fabricarse, no se compra ni se vende, sólo se obtiene de personas solidarias que la donan para ayudar a vivir a quienes la necesitan. 

 

La donación de sangre es un acto anónimo, voluntario y altruista, y siempre se realiza bajo vigilancia de personal calificado.

 

T.B

 

