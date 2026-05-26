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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Pasó el 25 de Mayo ¿y cuándo es el próximo feriado?

Junio llega con dos fechas patrias, con algunos movimientos para que uno de ellos sea fin de semana largo. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El próximo feriado de junio en Argentina cae el lunes 15 de junio de 2026, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

 

Aunque la efeméride original corresponde al 17 de junio —día en que el prócer salteño murió en 1821—, la normativa vigente permite su traslado al lunes más cercano por tratarse de un feriado trasladable.

 

El fin de semana largo irá del sábado 13 al lunes 15 de junio, con tres días consecutivos sin actividad laboral.

 

Junio concentra dos de los feriados más arraigados en el calendario patrio argentino.

 

El segundo llega apenas cinco días después: el 20 de junio, fecha inamovible en que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional.

 

A diferencia del feriado de Güemes, este no admite traslado y se celebra siempre en esa fecha, sin importar el día de la semana en que caiga. En 2026, el 20 de junio es sábado.

 

SL

 

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