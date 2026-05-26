Esquel: realizarán una capacitación gratuita sobre uso seguro de motosierras

La Municipalidad de Esquel, en conjunto con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, llevará adelante una capacitación gratuita sobre uso seguro de motosierras destinada a vecinos interesados en el manejo adecuado de herramientas forestales.

La actividad se realizará los días 28 y 29 de mayo y contará con dos jornadas de formación: una instancia teórica y otra práctica, donde los participantes podrán aprender técnicas de utilización segura, medidas de prevención y procedimientos correctos para el trabajo con motosierras.

Desde la organización destacaron la importancia de incorporar conocimientos vinculados a la seguridad y al uso responsable de este tipo de herramientas, especialmente en tareas forestales y rurales.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente escaneando el código QR difundido en la convocatoria oficial.

R.G