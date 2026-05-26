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Por Redacción Red43

Esquel: realizarán una capacitación gratuita sobre uso seguro de motosierras

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Esquel junto al INTA y se desarrollará los días 28 y 29 de mayo. Incluirá instancias teóricas y prácticas orientadas al manejo seguro de herramientas forestales.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, en conjunto con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, llevará adelante una capacitación gratuita sobre uso seguro de motosierras destinada a vecinos interesados en el manejo adecuado de herramientas forestales.

 

La actividad se realizará los días 28 y 29 de mayo y contará con dos jornadas de formación: una instancia teórica y otra práctica, donde los participantes podrán aprender técnicas de utilización segura, medidas de prevención y procedimientos correctos para el trabajo con motosierras.

 

 

 

Desde la organización destacaron la importancia de incorporar conocimientos vinculados a la seguridad y al uso responsable de este tipo de herramientas, especialmente en tareas forestales y rurales.

 

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente escaneando el código QR difundido en la convocatoria oficial.

 

 

 

R.G

 

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