Comarca Andina, Argentina
Domingo 08 de Marzo de 2026
08 de Marzo de 2026
Violento robo en El Bolsón: un delincuente agredió a una mujer embarazada dentro de un motorhome

Un joven de 26 años fue detenido tras ingresar a un vehículo adaptado como vivienda y golpear a una mujer en gestación durante un forcejeo. La policía logró recuperar los elementos robados. 
Un grave episodio de inseguridad se registró en la localidad de El Bolsón cuando un delincuente ingresó a un motorhome estacionado en la vía pública con intenciones de robo. El hecho ocurrió durante la noche de un viernes, cuando el sospechoso logró entrar al vehículo tipo colectivo sin forzar los accesos, pero fue sorprendido en el interior por los residentes. Al verse descubierto, el sujeto inició un violento forcejeo con una mujer embarazada que se encontraba en la vivienda, propinándole varios golpes antes de intentar huir con diversas pertenencias.

 

La alerta llegó al sistema de emergencias 911 a través de llamados de vecinos, lo que permitió una rápida intervención de los efectivos de la Comisaría 12ª. Al llegar al lugar, el personal policial logró reducir y detener al agresor de 26 años de edad. En el procedimiento se secuestraron un televisor, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros dispositivos electrónicos que el individuo ya tenía en su poder para sustraer. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia bajo las actuaciones por robo agravado en grado de flagrancia, mientras que los objetos recuperados fueron restituidos a sus dueños.

 

 

 

