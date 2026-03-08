ARCA ajustó los parámetros del Monotributo: nuevos montos y topes de facturación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero formalizó la actualización de las escalas del Monotributo, una medida largamente esperada por los trabajadores independientes que se encontraban al límite de los topes de facturación. Este ajuste responde a la necesidad de adecuar los parámetros del régimen simplificado al contexto económico actual, evitando que miles de contribuyentes sean desplazados al Régimen General de manera prematura por el simple aumento nominal de sus ingresos.

El nuevo esquema establece un incremento proporcional en los ingresos brutos máximos permitidos para cada categoría. Los pequeños contribuyentes que se desempeñan en la prestación de servicios ahora cuentan con un margen de facturación anual significativamente más amplio, mientras que aquellos dedicados a la venta de cosas muebles también ven extendidos sus límites para sostener la competitividad de sus negocios.

Junto con la modificación de los techos de facturación, la normativa también contempla un reajuste en las cuotas mensuales que los monotributistas deben abonar. Este pago, que unifica el componente impositivo con los aportes previsionales y de obra social, ha sido recalculado para mantener el equilibrio fiscal del sistema. Es fundamental que cada usuario revise su situación frente a estos nuevos valores para determinar si corresponde realizar una recategorización o si puede mantenerse en su escalafón actual.

La implementación de estas tablas actualizadas simplifica la gestión administrativa para el universo de trabajadores autónomos, otorgando una mayor previsibilidad financiera para el resto del ciclo fiscal. Con esta estructura, el organismo recaudador pretende asegurar que el sistema siga siendo una herramienta de formalización laboral efectiva y accesible para los emprendedores y profesionales de todo el país.

E.B.W.