25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 08 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad 8MTrevelinMadryn
08 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El arte como puente: un mural colectivo transforma la fachada del Juzgado de Familia en Puerto Madryn

Estudiantes de Trevelin y la comunidad local intervinieron el edificio judicial para humanizar el acceso a la justicia y promover la cultura del cuidado en el marco de las actividades por el 8M.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La aridez del cemento institucional ha cedido su lugar a una narrativa visual que une la cordillera con el mar. En una iniciativa que desafía la frialdad habitual de los espacios judiciales, el Juzgado de Familia de Puerto Madryn se transformó recientemente en el escenario de una intervención artística cargada de simbolismo. Este proyecto, que surge de la labor académica y social de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural del Instituto de Formación Docente N° 818 "Marta Sottile" de Trevelin, busca derribar los muros invisibles que separan a la ciudadanía de las instituciones encargadas de su protección.

 

La obra es el resultado de un proceso de prácticas profesionales liderado por las estudiantes Katia Sarsa Williams y María Silvina Ocampo, bajo la guía docente de los licenciados Andrés Jorgensen y Estefanía Feliz. Lo que comenzó como un proyecto de aula se materializó en un puente territorial que trasladó el impulso creativo desde el interior de la provincia hasta la costa atlántica entre finales de febrero y principios de marzo. La premisa fundamental de este equipo fue clara desde el inicio: el arte no debe funcionar como un simple ornamento estético, sino como una herramienta política y social capaz de resignificar el concepto de justicia.

 

A diferencia de otras intervenciones que centran su discurso exclusivamente en la denuncia de la violencia, este mural apuesta por una estética de la ternura y el cuidado colectivo. La intención de las autoras es que el edificio sea percibido como un territorio de resguardo y ejercicio de derechos, un espacio donde la comunidad pueda reconocerse y sentirse amparada. Esta visión se nutrió de un ejercicio de democracia participativa que sumó el respaldo institucional de la Ministra del Tribunal Superior de Justicia del Chubut, la Dra. Camila Banfi Saavedra, y la colaboración activa de organizaciones sociales y vecinos que aportaron sus manos al trazado de la obra.

 

 

Inspirados en la filosofía del artista Siah Armajani, los participantes evitaron la creación de monumentos distantes o inaccesibles. En su lugar, optaron por una propuesta humana y vinculada a la realidad cotidiana de las mujeres y las familias de la región. Esta acción representa la culminación de un recorrido iniciado en 2024, mediante el cual las estudiantes han promovido procesos culturales con perspectiva de derechos en distintos puntos de Chubut. Con esta nueva fachada, el Juzgado de Familia deja de ser un lugar de trámites para convertirse en un recordatorio permanente de la memoria activa y la sororidad como pilares de una justicia más cercana.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "El Artesano": una nueva propuesta de pizzas y sándwiches especiales en Esquel
2
 Hallazgo de camioneta volcada y abandonada en Ruta 17
3
 Carina Estefanía y el compromiso de hacer justicia
4
 Comarka Textil diseñó las camisetas que serán presentadas en la AFA
5
 San Patricio llega a Trevelin: música y cerveza artesanal en el Predio Bush Pilots
1
 Título: Chubut implementa un sistema de fotomultas con notificación digital y 48 nuevos radares
2
 La mirada tras el fusil: la fotógrafa argentina que cambió la guerra por el arte
3
 Axel Alarcón clasificó para el Mundial de Oceanman en República Dominicana
4
 Condenan a un banco por fallas de seguridad tras un hackeo de home banking
5
 Violencia y descontrol en Río Pico: Padre e hijo detenidos tras atacar la comisaría
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -