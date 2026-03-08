Comarka Textil diseñó las camisetas que serán presentadas en la AFA

Aunque se puede jugar de distintas modalidades, el fútbol es fútbol. Se puede jugar en la tradicional cancha de 11 de manera profesional o amateur. También está el futsal o el fútbol infantil. Y ni que hablar del fútbol para Ciegos, donde los Murciélagos argentinos hicieron historia con Silvio Velo siendo este jugador nominado el mejor del mundo.

Y todas estas variantes del futbol tienen algo en común. La pasión por pegarle a la pelota y la inmensa alegría que significa convertir un gol. Que puede ser como el Montiel en la final de la Copa del Mundo, como a lo Kempes en la corajeada del 78 o como Riquelme cada vez que acariciaba la pelota en cualquier tiro libre.

Sin días dudas que el gol es el momento supremo del fútbol, del fútbol en cualquiera de sus variantes.

Ya no hay excusas para no jugar al futbol El físico ya no es un impedimento para que esto suceda. Y el Fútbol Caminando es un claro ejemplo de ello.

Años atrás el profesor Marcelo James adaptó un proyecto que se venía dando en otros países. Le dio forma, le puso la idiosincrasia del argentino y también ese sentido de pertenencia, de compartir con un grupo, de ser del mismo equipo y de apoyarse uno al otro.

Claro que después de muchos andar en este futbol caminando, el mundo ya lo mira con otros ojos. Es una terapia pero que mantiene las mismas emociones que jugar en el Santiago Bernabeu o en el Maracaná.

En poco tiempo habrá torneos internacionales de Fútbol Caminando y Argentina estará presente. Claro que para ello hacen falta las camisetas, la de los bastones celeste y blanco, con el escudo de las tres estrellas.

David y Daniela idearon en Comarka Textil de Trevelin las camisetas del seleccionado argentino de Fútbol Caminando.

Están bellísimas. Ahora viene el paso fundamental, que sean presentadas en la AFA con una única consigna: que sean validadas por el Comité Ejecutivo par que sea la camiseta oficial del seleccionado.

En la previa parece que sí, que dicha camiseta fabricada en Trevelin sería la oficial. De lograrse esto es una bendición para esta empresa familiar que diseña ropa deportiva desde el 2008. Sería un acto de reconocimiento por la garra, por el amor y el compromiso que le ponen a este trabajo.