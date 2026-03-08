Chubutenses en Buenos Aires: noche de arte y música en la Casa de la Provincia

En el marco de las políticas de promoción cultural que impulsa el Gobierno de la Provincia, dos destacados artistas chubutenses se presentaron durante la noche del viernes en la Casa del Chubut en Buenos Aires. Se trata de la artista visual Patricia Schembari, de Lago Puelo, y el músico Mahuro Coletti, de Trelew, quienes dieron continuidad a un ciclo de actividades culturales que se desarrolla durante todo el año en la representación oficial en Capital Federal.

Coletti integra, como cantante y guitarrista, la banda musical Terraza, que compuesta por jóvenes de Trelew fusiona géneros como Rock, Funk, Blues, Jazz y Pop, creando un sonido explosivo pero refinado. En su presentación en la Casa del Chubut, Mahuro expuso un amplio repertorio musical que incluyó diversas letras alusivas a distintas áreas geográficas de nuestra provincia.

Patricia Schembari, por su parte, exhibió la muestra fotográfica Que se haga el silencio, la cual surgió a partir de una beca del Fondo Nacional de las Artes para el seguimiento de obra junto a otros artistas chubutenses. Esta propuesta plantea un registro fotográfico de instalaciones en el paisaje que construyen atmósferas entre lo real y lo surreal. Schembari desarrolla producción artística en fotografía, instalaciones y poesía visual desde 1996, con participación en muestras individuales y colectivas en espacios como el Museo Minnicelli, MUMA, MAV Trelew, MAV Puerto Madryn, IFDC y UNRN El Bolsón. Publicó además el libro de microrrelatos y poemas Soy Ignacia Lago y colaboró con textos para proyectos académicos de la UNLP.

La artista residente en Lago Puelo ya había expuesto esta muestra en el Centro Cultural Provincial de Rawson durante el pasado mes de diciembre. Al momento de inaugurar su obra en la Casa del Chubut, Schembari explicó que la exposición es una serie de fotografías que forman parte de un proyecto de seguimiento que tomó forma de serie fotográfica a partir de una idea sobre la conjugación entre el paisaje de la cordillera patagónica, la meseta y algunas imágenes de la costa marítima provincial. Detalló que la técnica no se basa en el fotomontaje, sino en instalaciones de objetos sobre el terreno para luego realizar el registro fotográfico en una búsqueda narrativa entre lo real y lo surreal.

Para finalizar, Schembari agradeció a la Casa del Chubut por la apertura del espacio y la comodidad brindada durante la presentación. Destacó el trabajo que realiza la representación oficial en Buenos Aires no solo mediante eventos artísticos, sino también a través de actividades fundamentales para los jóvenes chubutenses que se trasladan a la Capital Federal para estudiar o trabajar, mitigando así el impacto del desarraigo.

