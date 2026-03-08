Pronóstico del tiempo: se espera una jornada calurosa para este 8 de marzo

Para mañana domingo 8 de marzo, el pronóstico del tiempo en la ciudad de Esquel anticipa una jornada que irá de fresca a calurosa, con una amplitud térmica marcada. Durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 15°C, bajo un cielo con nubes y claros y vientos leves provenientes del sector norte.

A medida que avance el día, la temperatura ascenderá significativamente hasta alcanzar una máxima de 27°C alrededor de las 17:00 horas, momento en el que el cielo se presentará parcialmente nuboso. Es importante tener precaución durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, ya que el índice FPS alcanzará un nivel 7 considerado alto entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Hacia el final de la jornada, el clima tenderá a estabilizarse con una temperatura de 21°C a las 20:00 horas y un cielo completamente cubierto. Los vientos rotarán hacia el sector oeste y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar una velocidad de entre 32 y 37 km/h, finalizando la noche con 18°C y condiciones de nubosidad parcial.

T.B