Estaba jugando al fútbol, le avisaron que nacería su hija y pidió el cambio

Jhony Quidel es protagonista de una de las historias más convomedoras del fin de semana en el fútbol de Chubut. Futbolista de Florentino de Ameghino de Comodoro Rivadavia, tomó una decisión contundente en pleno partido.

El pasado sábado, estaba jugando el encuentro ante Talleres Juniors, correspondiente a la Liga de Comodoro. Pero le comunicaron que su mujer había entrado en trabajo de parto. Su hija estaba por nacer y había que tomar una decisión clave.

Jhony no dudó. Pidió el cambió y salió raudamente a presenciar el histórico momento en su vida familiar. Dahia nació y sus compañeros se acercaron al lugar del nacimiento para dar obsequios y brindar todo el acompañamiento en un momento de suma felicidad.

Fuente: Jornada