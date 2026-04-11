Sigue girando la palabra en Trevelin, en el festival "Por las ramas"

Bajo la premisa de que la palabra es una experiencia que se ramifica hacia todos los sentidos, llega la primera edición del Festival "Por las Ramas". El evento nace como una necesidad colectiva de habitar el territorio cordillerano desde la poesía, entendiéndola no solo como un objeto de lectura, sino como una herramienta de resistencia, encuentro e identidad.

Charlas, talleres, presentaciones de libros y mesas de diálogo sobre pensamiento crítico y gestión cultural.

Cierre musical con destacados artistas locales

Sedes:

Las actividades se concentrarán en dos espacios emblemáticos de la localidad la Biblioteca Popular de Trevelin, ubicada en calle Libertad 267, donde se realizó la apertura (el viernes 10 a las 20.30) y el taller de Viviana Ayilef (el sábado 11 de 10 a 12 hs), y Arcos al Sur (Calle Roca 528) que será escenario del resto de las actividades del día sábado 11.

Detrás de "Por las Ramas" se encuentra un colectivo de mujeres vinculadas a las letras, la comunicación y la producción: Clara Huffmann (socióloga y editora), Camila Olivera (librera), María Laura Besio (traductora y correctora), Bibiana Portugués (enóloga y escritora), Lucía Fernández Cívico (locutora y docente universitaria) y Mar Petersen (poeta y sommelier).

Además, la diseñadora gráfica Carolina Oliveto (UBA) fue la encargada de desarrollar el universo visual que da vida a "Por las Ramas", mientras que el registro sensible de cada momento estará a cargo de la fotógrafa Mechi Suarez, quien desde 2005 captura la esencia de la Patagonia con su lente.

El evento comenzó el viernes y durante la mañana de hoy sábado se realizaron actividades especiales aranceladas, con gran asistencia.

A partir de las 18:00 hs se desplegará la Charla "Tir: La poesía como parte de la identidad de un pueblo” a cargo de Clare Vaughan. Nacida en el País de Gales, es una incansable defensora de su lengua materna. Tras formarse en la Universidad de Aberystwyth, hace más de 20 años que trabaja en Chubut con la comunidad galesa. Hoy, desde Trevelin, coordina el "Proyecto de enseñanza del idioma galés para Chubut".

A las 19:00 vamos a conocer el libro de Lola Halfon: "Fuera de zona" (Patronus Ediciones), que viene de Bariloche junto a Camila Vallendor quien oficiará de presentadora.

A partir de las 20 horas se desarrollará la mesa de diálogo titulada: "¿Cómo se habita un territorio desde la poesía?", en la que conversarán: Viviana Ayilef, Sara Borda y Nilda Bulzomi, con la coordinación de Mar Petersen

Y desde las 21 horas es el gran cierre en el que la poesía y la música se abrazan. Con la lectura de Gustavo De Vera, Marisol Santos, Nicolás Aused, Pía Fondeville, Mar Petersen, Camila Vallendor, Lola Halfon y Viviana Ayilef, y música en vivo a cargo de Fer Estarque, Antü Paillacan, Ramiro Luengo y el Ensamble de Cuerdas Arcos. Habrá una cantina popular, gestionada por la murga Bailó la Pena. Acompañanan la noche de cierre los vinos de Chacra Baruk.

Durante las dos jornadas del festival, contaremos con la presencia de Pablo Modugno, artista plástico, docente y referente cultural radicado en Trevelin, quien desplegará un espacio de estampado en vivo, en el que venderemos bolsas de tela del Festival y donde además quienes asistan podrán llevar sus prendas para que Pablo la estampe con nuestros diseños.

Podes consultar todos los detalles del evento, a través de instagram: @porlasramasfestival.

SL