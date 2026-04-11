Barrio 28 de Junio: nueva parada de transporte urbano

La Municipalidad de Esquel continúa trabajando en mejoras para el sistema de transporte público de la ciudad. En este marco, se avanza con la construcción de una nueva parada de colectivo en el barrio 28 de Junio, dando respuesta a un pedido concreto de los vecinos.

Días atrás, en el marco del programa “La Muni Cerca Tuyo”, el intendente Matías Taccetta y funcionarios municipales dialogaron con vecinos del sector, quienes manifestaron la necesidad de contar con un espacio adecuado para esperar el transporte urbano.

A partir de este requerimiento, la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental llevó adelante el armado de la estructura de la parada, que permitirá a los vecinos resguardarse de las inclemencias del tiempo y aguardar el colectivo en condiciones más seguras y cómodas.

Desde el municipio se destaca la importancia de este tipo de intervenciones, que surgen del contacto directo con la comunidad y apuntan a mejorar la calidad de vida en los distintos barrios de Esquel.