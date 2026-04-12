Educación fortalece la formación docente para la Escuela Secundaria Orientada

El Ministerio de Educación llevó adelante la primera instancia presencial de la capacitación “Enseñar y aprender en la Escuela Secundaria Orientada”, destinada a docentes e instructores de escuelas de formación complementaria.

La propuesta, que tuvo como sede a las instalaciones de la Casa de Retiros y Encuentros “Santa Margarita” de la ciudad de Rawson, reunió a representantes de seis instituciones seleccionadas, una por cada región educativa de la provincia: las escuelas N° 705 de Trevelin, 706 de Río Mayo, 712 de Trelew, 718 de Rada Tilly, 734 de El Hoyo y 750 de Puerto Madryn.

Una propuesta para vincular educación y trabajo

La actividad contó con la participación de la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; la directora general a cargo de Educación Secundaria, Marcela Blanck; y agentes del Equipo Técnico de la Dirección General de Educación Secundaria.

La capacitación estuvo a cargo de los especialistas Daniel López y Heber Reinoso, de la Asociación Civil Centro de Estudios Federales (CEFED), quienes participaron de la construcción del proyecto junto al equipo técnico ministerial y estarán a cargo de la asistencia jurisdiccional a lo largo de su implementación.

Durante la apertura, Di Sarli destacó la importancia de generar nuevas oportunidades formativas para los estudiantes de la Educación Secundaria Orientada y subrayó el impacto de la iniciativa en el fortalecimiento de sus trayectorias educativas. “Queremos que los estudiantes egresen no solo con su título secundario, sino también con un certificado que respalde las habilidades desarrolladas y facilite su inserción en el mundo del trabajo”, expresó.

La propuesta formativa parte de un diagnóstico sobre las transformaciones tecnológicas y productivas actuales, y busca acompañar a los equipos docentes en la revisión de sus prácticas pedagógicas. En este sentido, se promueve el diseño de estrategias de enseñanza que integren teoría y práctica, favorezcan el desarrollo de capacidades y contemplen el uso significativo de las tecnologías.

Un trayecto formativo con enfoque situado

La capacitación se desarrolla bajo una modalidad híbrida que combina instancias presenciales y virtuales, propiciando espacios de reflexión y producción de conocimiento sobre las propias prácticas de enseñanza. En esta primera clase, los capacitadores abordaron el impacto de las transformaciones tecnológicas en la educación y su relación con la matriz productiva de la provincia, sentando las bases para el trabajo que continuará a lo largo del trayecto formativo.

Asimismo, se destacó que las escuelas participantes actuarán como referentes regionales en la implementación de este modelo, con el objetivo de ampliar progresivamente la propuesta a otras instituciones de la provincia.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Educación Secundaria Orientada, promoviendo propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo de aprendizajes significativos y a una mejor articulación entre la escuela y el mundo del trabajo.

R.G.