Educación avanza con la actualización curricular en Chubut

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante una reunión de trabajo entre equipos técnicos y un grupo de curricularistas adjuntas, en el marco de la presentación de la Resolución N° 42/26 “Hacia la actualización curricular. Documento único de trayectorias de continuidad pedagógica”.

La actividad se desarrolló en el auditorio Héroes de Malvinas de la cartera educativa provincial, con modalidad híbrida a través de la plataforma Meet.

Lineamientos para la actualización curricular

Durante el encuentro, el equipo de curricularistas -integrado por Elizabeth Herrera, Rosana Montiel, Marcia Jara, Evangelina Galli y Alejandra Ferreira- expuso los lineamientos generales del documento, orientado a fortalecer las trayectorias escolares y garantizar la continuidad pedagógica en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Esta instancia constituyó el primer espacio de intercambio con los equipos técnicos del Ministerio de Educación, de cara al proceso de actualización de los Contenidos Prioritarios que formarán parte del nuevo Diseño Curricular. En este sentido, se abordaron criterios pedagógicos y organizativos que permitirán acompañar las transformaciones educativas en el territorio provincial.

Trabajo articulado con supervisores

La reunión se enmarca en una serie de encuentros informativos y de asesoramiento que el equipo de expertas desarrollará próximamente con los equipos supervisivos de las distintas regiones educativas, con el objetivo de avanzar en la implementación de los lineamientos propuestos.

Participaron de la jornada el ministro de Educación, José Luis Punta; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; la directora general de Educación Inicial, Karina Borquez; la directora general de Educación Primaria, María José Uzcudun; y la directora general a cargo de Educación Secundaria, Marcela Blanck, junto a otros funcionarios y referentes técnicos de la cartera educativa.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa fortaleciendo los espacios de construcción colectiva, promoviendo políticas educativas que garanticen una formación integral y de calidad para todos los estudiantes de la provincia.

R.G.