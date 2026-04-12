Domingo inestable en Esquel: madrugada con lluvias y mejora hacia la tarde

El domingo 12 de abril se presentará con un arranque invernal en Esquel, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, con un escenario que irá cambiando a lo largo de la jornada.

Durante la madrugada, el tiempo estará marcado por lluvias, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 5°C, acompañada por vientos intensos del sector sudoeste, que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones comenzarán a estabilizarse. El cielo estará algo nublado, ya sin probabilidades de precipitaciones, y la temperatura subirá levemente hasta los 7°C. El viento continuará presente, aunque con menor intensidad, rotando al oeste.

Por la tarde llegará el momento más agradable del día: se espera un cielo parcialmente nublado, sin lluvias, y una máxima que alcanzará los 14°C, ofreciendo un respiro tras el inicio frío de la jornada.

Finalmente, hacia la noche, el cielo volverá a mostrarse algo nublado, con una temperatura que descenderá nuevamente a los 7°C. El viento disminuirá considerablemente, con velocidades entre 7 y 12 km/h, manteniéndose del oeste.

De esta manera, el domingo en Esquel tendrá un comienzo inestable, pero con una evolución favorable que permitirá disfrutar de mejores condiciones hacia la tarde.

R.G.