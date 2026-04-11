Paso en falso para los equipos Cordilleranos en el Clasificatorio Provincial

Dos derrotas por el mismo marcador. Independiente Deportivo perdió en su excursión pro Gaiman al perder por 3 a 0 ante el local, en tanto Belgrno de Cholila cayó por el mismo resultado ante Deportivo Roca, partid que se jugó en Rawson, en el marco de la segunda fecha del torneo clasificatorio provincial.

Por la Zona 1, en la vila deportiva, el elenco de Gaiman FC se impuso por 3 a 0 sobre Independiente Deportivo de Esquel, con dos goles de Gustavo Schischke (ambos de penal) y Sergio Martín.

En tanto por la Zona 2, en la ciudad de Rawson, Deportivo Roca logró un convincente triunfo también por 3 a 0 sobre Belgrano de Cholila, con las conquistas de Leonel Álvarez, Facundo Tamis y Rodrigo Biss (de penal).

En la próxima jornada, Independiente Deportivo recibirá a Jorge Newbery (que suma 3 puntos por su victoria sobre Gaiman) por la Zona 1; mientras que por la Zona 2, Belgrano de Cholila será anfitrión del Club Atlético Rada Tilly, quien también tiene 3 unidades por su victoria en el debut ante Roca (fotografías gentileza: Diario Jornada y Diario El Chubut)