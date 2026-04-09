Reconstruyeron un femicidio con un maniquí sin pies y al que se le desprendían los brazos

Mercedes Kvedaras, de 37 años fue encontrada sin vida el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal, en Salta. Por estos días, avanza el juicio oral y público contra su exmarido, José Eduardo “Jota” Figueroa, principal imputado por su asesinato.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el asiento trasero de su vehículo, envuelto en toallas, mientras que Figueroa estaba en el asiento delantero, con vida. Según planteó la fiscalía, la víctima presentaba signos de golpes en distintas partes del cuerpo y murió por asfixia mecánica, con indicios de estrangulamiento. Incluso, durante el juicio, familiares señalaron que debieron despedirla a cajón cerrado por las lesiones que tenía.

Sin embargo, la defensa del acusado desmiente su responsabilidad en el crimen y sostiene otra versión: asegura que todo ocurrió durante un forcejeo que derivó en una caída accidental en el baño de la vivienda. Esa hipótesis fue el eje de la reconstrucción realizada en la escena del crimen.

La diligencia, solicitada por la defensa, terminó envuelta en polémica. Es que una situación inquietante se vivió entre los presentes cuando se decidió utilizar un maniquí rígido, deteriorado e inestable para reconstruir el femicidio. Según publica El Tribuno, al muñeco se le desprendían las extremidades, no tenía pies y ni siquiera podía colocarse correctamente en la bañera, un punto clave del relato. "Fue una vergüenza", señalaron fuentes que estuvieron en el procedimiento.

Pero, además no se utilizaron herramientas básicas de medición, como una balanza, pese a que habían sido previamente solicitadas. A esto se sumaron problemas técnicos: Figueroa llevaba una cámara en la cabeza para registrar el procedimiento, pero el dispositivo se recalentaba, obligando a constantes interrupciones. Las falencias impidieron reproducir de manera fiel la secuencia que el imputado intenta sostener y debilitaron el valor de la reconstrucción como prueba.

En paralelo, los elementos ya incorporados al expediente —autopsia, estudios forenses y relevamiento de indicios— no respaldan la hipótesis de un accidente y se alinean con la acusación de femicidio.

El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones en el Salón de Grandes Juicios, mientras el tribunal analiza tanto la reconstrucción como el resto de las pruebas para avanzar en la resolución del caso.