Llevó a su perra para que la bañen y se la devolvieron muerta: deberán pagarle más de 17 millones

En un fallo judicial sin precedentes en la ciudad de Mar del Plata, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº12, Bernardo Diez, condenó a una veterinaria a indemnizar con 17.164.000 pesos a una clienta tras la muerte de su mascota. El hecho ocurrió en 2023, cuando la dueña del animal lo dejó en el establecimiento para que la bañen y se lo devolvieron sin vida.

La protagonista de esta historia era Juanita, una perra de raza bulldog francés de siete años. Su dueña, la abogada Patricia Stadler, la llevó al local en horas de la mañana para que la bañaran y le cortaran el pelo, dejándola en condiciones normales de salud y sin señales de malestar.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Stadler recibió un llamado de la veterinaria informándole que la mascota se había descompensado. Al llegar al lugar, la mujer se encontró con que la perrita ya había fallecido.

Aunque las pericias realizadas durante el proceso no lograron determinar con exactitud las causas de la muerte, el juez Diez subrayó que la mascota "ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio".

Además, la sentencia destaca que existieron inconsistencias en las explicaciones brindadas por el centro veterinario y una falta de reconstrucción clara de lo sucedido en los momentos previos al deceso.

Si bien inicialmente se abrió una causa penal que fue desestimada, el proceso continuó en el ámbito civil, donde se evaluó la responsabilidad del local en el marco del servicio contratado.

La millonaria cifra de la condena contempla el valor de la mascota y los gastos derivados, pero hace especial énfasis en el daño moral. El magistrado consideró determinante el fuerte vínculo afectivo que unía a la dueña con su perra tras años de convivencia.

A la suma establecida de más de 17 millones de pesos deberán adicionarse los intereses generados desde el momento del hecho en 2023 hasta la actualidad.