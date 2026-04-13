Esquel: El quirófano móvil llega a Valle Chico

El quirófano móvil gratuito continúa recorriendo la ciudad y esta semana llegará al barrio Valle Chico con servicios destinados al cuidado de mascotas.

Según se informó, la unidad funcionará en la sede del sector el lunes desde las 13:30 horas y el martes a partir de las 8:00, brindando atención por orden de llegada.

Durante ambas jornadas se realizarán castraciones y vacunación antirrábica, con el objetivo de promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo benefician a los animales sino que también contribuyen a la salud pública y al bienestar de toda la comunidad.

R.G.