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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: El quirófano móvil llega a Valle Chico

El servicio estará disponible lunes y martes en la sede del barrio, con atención por orden de llegada para el cuidado de mascotas.
Por Redacción Red43

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El quirófano móvil gratuito continúa recorriendo la ciudad y esta semana llegará al barrio Valle Chico con servicios destinados al cuidado de mascotas.

 

Según se informó, la unidad funcionará en la sede del sector el lunes desde las 13:30 horas y el martes a partir de las 8:00, brindando atención por orden de llegada.

 

 

 

Durante ambas jornadas se realizarán castraciones y vacunación antirrábica, con el objetivo de promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades.

 

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo benefician a los animales sino que también contribuyen a la salud pública y al bienestar de toda la comunidad.

 

 

 

R.G.

 

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