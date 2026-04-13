Regresó la travesía en kayak al Parque Nacional Los Alerces

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco organizó la séptima edición de la travesía en kayak en el Parque Nacional Los Alerces, una actividad que no se realizaba de manera formal desde el año 1997. El evento contó con el acompañamiento de Chubut Deportes, la Municipalidad de Esquel y la Administración del Parque Nacional, además de la colaboración articulada de Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Secretaría de Pesca y Lotería del Chubut.

El recorrido comenzó el sábado a las 11 horas en Lago Verde. Los 42 kayakistas navegaron por las tranquilas aguas del río Arrayanes y realizaron una parada para almorzar en la hostería Cume Hué. Durante el trayecto hacia el camping agreste de Bahía Rosales, los participantes completaron un tramo total de más de 20 kilómetros, enfrentando condiciones de fuerte viento en el tramo final sobre el Lago Futalaufquen.

Walter Torres, secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Esquel, señaló que "acompañamos este evento no solo por la trayectoria que tiene, sino porque busca visibilizar y poner en valor las actividades deportivas y turísticas en el Parque Nacional Los Alerces". Por su parte, la delegada zonal de la universidad, María de las Nieves González, y el delegado académico de la Facultad de Ciencias Económicas, Adrián Cardacci, junto al Lic. Carlos Baroli, supervisaron el desarrollo de la jornada que concluyó con la entrega de medallas y presentes de firmas locales.

En el marco del evento, se realizó una transmisión en vivo para la señal televisiva LN+ a través del programa conducido por Roberto Funes. Desde la hostería Cume Hué, el chef local Walter Álvarez presentó la elaboración de una paella de montaña con insumos regionales. Respecto a esta acción de promoción, desde la Subsecretaría de Turismo anticiparon que "la idea es volver a repetir estas transmisiones desde otros sitios turísticos como La Trochita o Laguna La Zeta".

La organización confirmó que la octava edición de esta travesía se llevará adelante el próximo 8 de diciembre. El objetivo de la institución educativa y de los organismos provinciales es mantener la regularidad de estas bajadas para consolidar la propuesta dentro del calendario regional de turismo activo y deporte náutico.

E.B.W.