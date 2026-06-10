°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
10 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

UNPSJB Sede Esquel: avanza la Especialización en Docencia y lanzan nuevo curso de bioseguridad

En el marco del avance de la Especialización en Docencia Universitaria, la institución anunció un curso sobre bioseguridad y gestión de residuos peligrosos. Conocé los detalles de las propuestas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La agenda académica en Esquel se mantiene dinámica. Esta mañana, se llevó a cabo una reunión clave en el edificio de aulas en el marco del lanzamiento de la segunda cohorte de la Especialización en Docencia Universitaria. Del encuentro participaron la delegada zonal, abogada María de las Nieves González, los delegados académicos de cada facultad y las docentes organizadoras del programa, quienes destacaron que la inscripción para los docentes interesados continúa abierta.

 

 

Nueva capacitación: Bioseguridad y residuos peligrosos

 

En línea con este compromiso de actualización constante, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) presentó formalmente el Curso de Actualización y Extensión: “Bioseguridad en el laboratorio y tratamiento de residuos peligrosos: Camino crítico de sus normativas”.

 

Esta capacitación está diseñada específicamente para el personal que genera residuos peligrosos y patológicos, brindándoles herramientas técnicas y legales fundamentales para su labor diaria.

 

Detalles de la convocatoria:

 

  • Fecha: 18 de junio de 2026.

     

  • Horario: 09:00 a 12:00 hs.

     

  • Lugar: Aula 3, Sede Esquel | UNPSJB.

     

  • Responsable académico: Sr. Luis Aybar (FCNyCS).

     

  • Coordinadores: Dra. Ivonne Orellana Ibáñez y Bioq. Aldo Junges.

     

Información de inscripción y aranceles

 

El curso es una oportunidad valiosa para la actualización profesional y cuenta con los siguientes aranceles:

 

  • Docentes e investigadores de la UNPSJB: Sin cargo.

     

  • Personal externo: $30.000 (Alias para pago: BONETE.PISADA.GIRO).

     

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción escaneando el código QR disponible en el flyer oficial del curso o acercándose a la sede universitaria para obtener más detalles sobre el programa.

 

 

 

 

 

M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Altura Sur: Daniel "Chupilca" Ledesma y el arte de la poda de altura en Esquel
2
 Vuelco de camioneta de Gendarmería en Ruta 40 dejó dos personas hospitalizadas
3
 Alerta naranja por nevadas en la cordillera de Chubut
4
 Condena exprés: menos de 24 horas entre el hecho y la cárcel
5
 Dale Noah, despertate que mañana arranca el Mundial
1
 Dale Noah, despertate que mañana arranca el Mundial
2
 UNPSJB Sede Esquel: avanza la Especialización en Docencia y lanzan nuevo curso de bioseguridad
3
 Mateo Bellydancer presenta su primer show solista en el Centro Cultural Melipal
4
 ¡Comienza el Mundial más grande de la historia y Red43 te lo cuenta todo!
5
 Centro Cultural Melipal: llega "Noche de Impro" con La Cuática
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -