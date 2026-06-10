UNPSJB Sede Esquel: avanza la Especialización en Docencia y lanzan nuevo curso de bioseguridad

La agenda académica en Esquel se mantiene dinámica. Esta mañana, se llevó a cabo una reunión clave en el edificio de aulas en el marco del lanzamiento de la segunda cohorte de la Especialización en Docencia Universitaria. Del encuentro participaron la delegada zonal, abogada María de las Nieves González, los delegados académicos de cada facultad y las docentes organizadoras del programa, quienes destacaron que la inscripción para los docentes interesados continúa abierta.





Nueva capacitación: Bioseguridad y residuos peligrosos

En línea con este compromiso de actualización constante, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) presentó formalmente el Curso de Actualización y Extensión: “Bioseguridad en el laboratorio y tratamiento de residuos peligrosos: Camino crítico de sus normativas”.

Esta capacitación está diseñada específicamente para el personal que genera residuos peligrosos y patológicos, brindándoles herramientas técnicas y legales fundamentales para su labor diaria.

Detalles de la convocatoria:

Fecha: 18 de junio de 2026.

Horario: 09:00 a 12:00 hs.

Lugar: Aula 3, Sede Esquel | UNPSJB.

Responsable académico: Sr. Luis Aybar (FCNyCS).

Coordinadores: Dra. Ivonne Orellana Ibáñez y Bioq. Aldo Junges.

Información de inscripción y aranceles

El curso es una oportunidad valiosa para la actualización profesional y cuenta con los siguientes aranceles:

Docentes e investigadores de la UNPSJB: Sin cargo.

Personal externo: $30.000 (Alias para pago: BONETE.PISADA.GIRO).

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción escaneando el código QR disponible en el flyer oficial del curso o acercándose a la sede universitaria para obtener más detalles sobre el programa.





M.G