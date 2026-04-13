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Por Redacción Red43

Dictaron un curso de adaptación a la montaña estival

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 Esquel dictó un curso destinado al personal de cuadros de la IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia.
Por Redacción Red43

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El Regimiento de Caballería de Exploración 3 con asiento en la ciudad de Esquel dictó un curso de adaptación a la montaña estival.

 

El espacio fue destinado al personal de cuadros de la IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia.

 


El Curso de Adaptación a la Montaña Estival del Ejército Argentino capacita al personal (cuadros y soldados) en técnicas de combate, supervivencia, escalada en roca/hielo y desplazamiento en terreno cordillerano. 

 


Durante la capacitación, los cursantes aplicaron técnicas de desplazamiento, trabajo en equipo y toma de decisiones en terreno cordillerano, en distintos ámbitos de instrucción de la zona de Esquel.

 

SL

 

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