Dictaron un curso de adaptación a la montaña estival

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 con asiento en la ciudad de Esquel dictó un curso de adaptación a la montaña estival.

El espacio fue destinado al personal de cuadros de la IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia.



El Curso de Adaptación a la Montaña Estival del Ejército Argentino capacita al personal (cuadros y soldados) en técnicas de combate, supervivencia, escalada en roca/hielo y desplazamiento en terreno cordillerano.



Durante la capacitación, los cursantes aplicaron técnicas de desplazamiento, trabajo en equipo y toma de decisiones en terreno cordillerano, en distintos ámbitos de instrucción de la zona de Esquel.

SL