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Por Redacción Red43

Estampados Kimun: calidad y modernidad para la imagen de tu empresa

Néstor Cheuque comienza este emprendimiento en Esquel y la zona, para dar una imagen moderna en la indumentaria de tu empresa, con la impresión DTF.
Por Redacción Red43

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Néstor Cheuque creó “Estampados Kimun”, impresiones y venta de indumentaria para empresas.

 


La propuesta se basa en “logos personalizados que van estampados en DTF, que es una técnica relativamente nueva, debe tener 12 años en Argentina aproximadamente, y con muy buenos resultados en cuanto al estampado porque no tienen relieve, son flexibles, acompañan bastante el movimiento del tejido, se adapta a cualquier tejido, puede ser algodón, poliéster, jersey, mezcla”.

 


Kimun ofrece packs empresariales con las prendas seleccionadas “con buena calidad de ropa, buscando siempre la mejor relación precio calidad, que es algo complicado acá en el sur, para nosotros que estamos lejos de las grandes producciones textiles”.

 


Néstor Cheuque cambió de rubro en su formación, para dar respuesta a los negocios locales: “arranqué probando primero con remeras, chombas, y bueno, hoy tengo una variedad importante, vendo remeras de cuello redondo, remeras manga larga, chombas de piqué, chombas de jersey, buzos de cuello redondo, canguros, camperitas, y también me adapto a la necesidad del cliente, si el cliente necesita, no sé, camperas, el DTF va muy bien, la campera es 100% poliéster”.

 


La inversión en paquetes de impresiones por cantidad es una propuesta destinada a hotelería, comercios, oficinas, gastronomía y demás rubros que buscan una identidad visual: “mínimo de 10 prendas, 8 prendas, pero pueden ser prendas mixtas, o sea, por ahí pueden pedir 5 remeras y 5 buzos, eso está disponible, y a mí me pueden ubicar en las redes como estampados Kimun, en Facebook, Instagram, mi número de teléfono es 2945-69-6493, WhatsApp”.

 


SL
 

 

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