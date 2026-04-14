Torres: "Va a haber algunos cambios de gabinete"

Durante su visita a Esquel, el gobernador Ignacio Torres confirmó que realizará modificaciones en la conformación de su gabinete de ministros. El mandatario señaló que estas decisiones no responden a un hecho puntual, sino que forman parte de un análisis que el Ejecutivo viene realizando sobre los programas de gobierno.

"Sí, va a haber algunos cambios de gabinete, no todavía pero en algunos días vamos a estar definiendo", afirmó Torres. El gobernador explicó que la nueva etapa de gestión requiere perfiles diferentes para el cumplimiento de objetivos específicos, una vez superada la fase inicial de ordenamiento financiero de la provincia.

Respecto a los plazos para los anuncios oficiales, el titular del Ejecutivo indicó que los nombres y la cantidad de movimientos se darán a conocer próximamente. "Vamos a estar seguramente de acá a 10 días anunciando los cambios de gabinete", precisó el mandatario ante la consulta de la prensa.

Torres vinculó esta reestructuración a un cambio en la dinámica de la administración pública. Según manifestó, tras haber conformado un equipo para atender la situación económica y la deuda provincial, se busca ahora un esquema compacto orientado a metas físicas.

"Ahora se viene una etapa distinta, una etapa de concreción rápida de algunas cuestiones que, insisto, necesitamos un perfil que sea más ejecutivo en otras cuestiones una vez saldado este tema financiero", concluyó el gobernador sobre el rumbo que tomará su equipo de colaboradores.