Rawson: comenzaron los Juegos Para EPADE 2026

Con la participación de unos 350 competidores, Chubut es sede de la XVII edición de los Juegos Para EPADE, el encuentro deportivo patagónico para personas con discapacidad que reúne a las provincias de la región bajo los valores del deporte inclusivo.

Se trata de un evento que promueve la participación, el desarrollo competitivo y la visibilidad del deporte para personas con discapacidad de toda la Patagonia.

En lo que respecta a esta XVII edición de los Juegos Para EPADE, las competencias comenzaron este martes por la tarde y se extenderán hasta el viernes 17 de abril en las ciudades de Rawson, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly con cuatro disciplinas adaptadas, participando delegaciones de las provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La apertura oficial se llevó a cabo en el Complejo de Escuelas Especiales de la capital provincial en horas del mediodía, con la asistencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, entre otras autoridades; previéndose una ceremonia similar en Comodoro Rivadavia para las 20 horas.

Disciplinas y escenarios deportivos

Las disciplinas y los lugares donde esta semana se llevarán adelante las competencias serán los siguientes: Básquet 3x3, Club Germinal (Rawson); Boccia, Complejo Escuelas Especiales (Rawson); Para atletismo, Pista Eduardo Bernal (Comodoro Rivadavia); Natación, Club Ingeniero Huergo (Comodoro Rivadavia); y Beach vóley, en la Bajada 12 (Rada Tilly).





M.G