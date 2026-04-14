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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Rawson: comenzaron los Juegos Para EPADE 2026

El evento reúne a competidores de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las competencias se extenderán hasta el viernes 17 de abril.
Por Redacción Red43

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Con la participación de unos 350 competidores, Chubut es sede de la XVII edición de los Juegos Para EPADE, el encuentro deportivo patagónico para personas con discapacidad que reúne a las provincias de la región bajo los valores del deporte inclusivo. 

 

Se trata de un evento que promueve la participación, el desarrollo competitivo y la visibilidad del deporte para personas con discapacidad de toda la Patagonia.

 

En lo que respecta a esta XVII edición de los Juegos Para EPADE, las competencias comenzaron este martes por la tarde y se extenderán hasta el viernes 17 de abril en las ciudades de Rawson, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly con cuatro disciplinas adaptadas, participando delegaciones de las provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 

La apertura oficial se llevó a cabo en el Complejo de Escuelas Especiales de la capital provincial en horas del mediodía, con la asistencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, entre otras autoridades; previéndose una ceremonia similar en Comodoro Rivadavia para las 20 horas. 

 

Disciplinas y escenarios deportivos

 

Las disciplinas y los lugares donde esta semana se llevarán adelante las competencias serán los siguientes: Básquet 3x3, Club Germinal (Rawson); Boccia, Complejo Escuelas Especiales (Rawson); Para atletismo, Pista Eduardo Bernal (Comodoro Rivadavia); Natación, Club Ingeniero Huergo (Comodoro Rivadavia); y Beach vóley, en la Bajada 12 (Rada Tilly).


M.G

 

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