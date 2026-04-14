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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel se suma a la 4° Suelta Nacional de Libros

La Biblioteca Pedagógica N° 3 "Paulo Freire" invita a la comunidad este 23 de abril a una jornada bajo la consigna “Llevalo, leelo, liberalo”. Habrá ejemplares disponibles en Brown 505 para fomentar la lectura y la circulación cultural.
Por Redacción Red43

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Del 20 al 26 de abril, Argentina será escenario de la 4° Suelta de Libros de las Bibliotecas Argentinas, una propuesta de alcance nacional que busca poner en valor el rol de las bibliotecas como pilares de la cultura y facilitar el acceso a la literatura en espacios públicos.

 

La campaña coincide con el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril), fecha instituida por la UNESCO para resaltar el potencial de los libros como motores de cambio social y conocimiento. El evento cuenta con la organización de las bibliotecas de la UMET, del Docente y del Instituto Medalla Milagrosa.

 

La actividad en Esquel

 

Nuestra ciudad formará parte activa de esta movida federal a través de la Biblioteca Pedagógica N° 3 "Paulo Freire". La institución ha programado su jornada central para el miércoles 23 de abril, abriendo sus puertas a toda la comunidad.

 

Horario: De 10:00 a 17:00 h.

 

Dirección: Brown N° 505.

 

La dinámica es sencilla y colaborativa: se dispondrá de un espacio con libros listos para ser adoptados. La premisa es que los interesados puedan llevarse un ejemplar, disfrutar de su lectura y, posteriormente, volver a liberarlo en algún punto de la ciudad para que el ciclo continúe y alcance a nuevos lectores.

 

Impacto y crecimiento

 

Esta iniciativa reafirma el compromiso de las bibliotecas escolares, populares y universitarias como mediadoras culturales. El éxito de la edición 2025 sirve como antecedente: participaron 120 bibliotecas de 18 provincias, logrando que más de 12.000 libros circularan por todo el territorio nacional.

 

Desde la Biblioteca Paulo Freire invitan a todos los vecinos a sumarse a este movimiento lector, recordando que cada libro que circula representa una nueva oportunidad de aprendizaje y encuentro.

 

 

 

 

 

M.G

 

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