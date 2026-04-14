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Por Redacción Red43

Sarmiento: Secuestran un choique faenado y una carabina tras un operativo de Seguridad Rural

El animal, una especie protegida, era transportado en una camioneta. El conductor quedó a disposición de la justicia y el ejemplar será incinerado en el basurero municipal.
Por Redacción Red43

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El lunes por la tarde, personal de la División Seguridad Rural de Sarmiento llevó a cabo un procedimiento que resultó en la detección del traslado ilegal de fauna silvestre protegida. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 15:20 horas, luego de que un efectivo que realizaba tareas de seguridad adicional en un predio de la operadora Pan American Energy (PAE) diera aviso a las autoridades.

 

Al llegar al sitio, los agentes inspeccionaron una camioneta Toyota Hilux y constataron que en la caja del vehículo se transportaba un ejemplar de choique, ave que se encuentra bajo estrictas normas de protección debido a su estado de vulnerabilidad y peligro de extinción en la región.

 

Secuestro de armas

 

Durante el operativo, el personal policial procedió al secuestro preventivo de los elementos encontrados en poder del conductor. Entre ellos, se detalló la incautación de un arma de fuego tipo carabina calibre .308 y dos armas blancas. Estos elementos quedaron supeditados a la regularización de su situación legal ante la justicia.

 

Decomiso e incineración

 

Ante la infracción a las leyes de protección de fauna, se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso el decomiso inmediato del animal. Siguiendo los protocolos sanitarios y legales para estos casos, el ejemplar será trasladado al basurero municipal para su incineración, acto que se realizará bajo la supervisión de un testigo.

 

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la vigencia de las leyes que prohíben la caza y el transporte de especies nativas protegidas, remarcando que estos operativos de control se mantienen de forma permanente en las zonas rurales de la provincia.



M.G

 

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