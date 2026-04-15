Invitan a ciclo de charlas sobre cáncer para acompañar procesos oncológicos

En Lago Puelo se brinda un ciclo de charlas abiertas sobre procesos oncológicos, con encuentros mensuales orientados a brindar acompañamiento, información y espacios de intercambio. La iniciativa, titulada “Hablemos de cáncer”, se desarrollará en la Biblioteca Popular Lago Puelo y está a cargo de equipos de Cuidados Paliativos y Salud Mental.

El ciclo está destinado a personas que transitan o transitaron un diagnóstico de cáncer, así como también a sus referentes afectivos, con el objetivo de generar un ámbito de contención y reflexión colectiva.

Espacio de encuentro y acompañamiento

Las charlas sobre cáncer en Lago Puelo se realizarán los terceros viernes de cada mes, a las 14 horas. Según se detalla en la convocatoria, la propuesta busca abordar distintas dimensiones de los procesos oncológicos, desde lo médico, y también desde lo emocional, social y vincular.

El enfoque apunta a habilitar el diálogo sobre temas que muchas veces resultan difíciles de abordar, promoviendo el intercambio de experiencias entre participantes y profesionales.

Cronograma de temas durante el año

El ciclo comenzará en abril y se extenderá hasta diciembre, con una agenda que incluye diversas temáticas vinculadas al proceso oncológico:

17 de abril: Impacto del diagnóstico

Impacto del diagnóstico 15 de mayo: Cuidar a quienes cuidan y recursos disponibles para el acompañamiento

Cuidar a quienes cuidan y recursos disponibles para el acompañamiento 19 de junio: Emociones durante un proceso oncológico

Emociones durante un proceso oncológico 14 de agosto: Sexualidad y corporalidad

Sexualidad y corporalidad 18 de septiembre: Procesos oncológicos en la infancia

Procesos oncológicos en la infancia 16 de octubre: Alimentación

Alimentación 20 de noviembre: Final de vida, legado y directivas anticipadas

Final de vida, legado y directivas anticipadas 18 de diciembre: Proyecto de vida, redes y cierre del espacio

Cada encuentro abordará un eje específico, con la participación de profesionales que facilitarán el intercambio y brindarán herramientas para quienes asisten.

La organización del ciclo está a cargo de equipos de Cuidados Paliativos y Salud Mental, que impulsan este tipo de iniciativas como parte de una mirada integral de la salud. En ese marco, se busca fortalecer el acompañamiento comunitario y generar redes de apoyo que trasciendan el ámbito estrictamente clínico.

El espacio también apunta a visibilizar la importancia de hablar sobre el cáncer desde una perspectiva amplia, que contemple el tratamiento médico, pero también el impacto en la vida cotidiana, los vínculos y las emociones.

O.P.