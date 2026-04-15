Protocolos activos por roedores en la Escuela 37 de Trevelin

En la Escuela Número 37 de Trevelin se detectó la presencia de roedores el pasado 27 de marzo, lo que motivó la activación inmediata de protocolos de desinfección y limpieza. Débora Medrano explicó que se encontraron rastros en un depósito de portería, en la sala de maestros y en armarios con material didáctico, sectores que fueron vaciados y saneados para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. La funcionaria aclaró que los ejemplares capturados mediante trampas de pegamento no pertenecen a la especie que transmite el hantavirus, según el trabajo conjunto realizado con salud ambiental.

"Es preocupante porque los roedores no son una situación grata y pueden traer enfermedades más allá del hanta, que es la más riesgosa. Sabemos que se han atrapado roedores adentro de la escuela con trampas de pegamento y no han sido de pelo largo, se está trabajando con salud ambiental, así que son roedores que no transmitirían el virus", señaló Medrano para llevar tranquilidad respecto a la cepa detectada. El sábado pasado una empresa externa realizó tareas de desratización y refuerzo de trampas, mientras se busca identificar los puntos de ingreso en el edificio, una tarea compleja debido al entorno de la institución.

La supervisora indicó que el clima actual y los terrenos descampados que rodean el establecimiento favorecen el ingreso de estos animales que buscan calor y alimento. "La escuela está situada en un lugar donde hay descampados alrededor y eso no ayuda. Sabemos que las ratas chiquitas entran por el espacio de una moneda de 10 centavos, entonces es bastante difícil. El sábado pasado se aplicaron productos y se extrema la medida de mantener puertas cerradas para tapar huecos en un edificio que es inmenso", describió la referente educativa.

A pesar de la situación, las clases y el servicio de comedor no fueron interrumpidos, ya que no se encontraron rastros en las áreas de cocina. Medrano subrayó que la escuela está desinfectada y en condiciones óptimas para funcionar, utilizando productos como lavandina que no resultan nocivos para los alumnos. "Aparecen nuevamente, pero la escuela está desinfectada, por eso es que no cortamos las actividades, las clases siguen y el comedor también. Limpiamos con lavandina, que es lo que se recomienda y las trampas no tienen veneno porque hay menores en la institución", aseguró.

Respecto a la asistencia, algunas familias decidieron no enviar a sus hijos por precaución, una postura que la supervisora calificó como comprensible debido a los antecedentes de hantavirus en la región. "Es totalmente entendible por parte de las familias que toman esta decisión, pero hemos conversado con ellos y conocen los protocolos. Se invita a las familias si quieren recorrer la escuela para ver que esté limpia, incluso uno entra y está totalmente limpia", concluyó Medrano, quien también confirmó que los análisis de potabilidad del agua dieron resultados positivos tras una inspección del hospital local.

E.B.W.