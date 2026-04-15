Esquel: El quirófano móvil llega al barrio Badén

El quirófano móvil estará presente esta semana en el barrio Badén, acercando servicios veterinarios esenciales para perros y gatos. La atención se brindará miércoles, jueves y viernes desde las 8 de la mañana en la sede barrial.



Durante las jornadas se realizarán castraciones, desparasitación y aplicación de la vacuna antirrábica, con atención por orden de llegada.



Desde la organización destacaron la importancia de estas iniciativas para garantizar el cuidado de las mascotas y contribuir a la salud pública, acercando servicios a distintos sectores de la comunidad.

R.G.