Supuesto abuso en escuela de Trelew: separan a personal directivo y no habrá clases hasta el lunes

La subsecretaria de Instituciones Educativas de Chubut, Adriana Di Sarli, se refirió al presunto caso de abuso entre menores ocurrido en la Escuela Nº 21 de Trelew y confirmó la separación del equipo directivo mientras avanzan las investigaciones. El hecho es analizado tanto por la Justicia como por el Ministerio de Educación a través de un sumario administrativo.

En diálogo con Radio 3, Di Sarli fue cauta respecto a los detalles: “No vamos a hacer ningún comentario acerca de lo ocurrido, porque todos los implicados son menores y hay que resguardarlos”. A su vez, explicó el abordaje institucional: “Esto tiene dos caminos. Uno judicial, donde se determinarán responsabilidades, y otro administrativo, que es el que llevamos adelante desde el Ministerio”.

En esa línea, la funcionaria confirmó que se dispuso la separación del equipo directivo y la apertura de un sumario para establecer eventuales responsabilidades en adultos de la institución. Señaló también que se implementarán medidas de contención: “Se designará un nuevo equipo directivo y habrá acompañamiento con equipos interdisciplinarios y apoyo psicológico para los chicos”.

Consultada sobre versiones que indicaban que algunos de los menores involucrados habrían tenido antecedentes de conductas problemáticas, la funcionaria evitó profundizar en casos particulares, pero explicó el marco general: “Los chicos pueden cambiar de escuela, es algo habitual. Cuando una familia solicita una vacante, el sistema educativo tiene la obligación de otorgarla si hay lugar. No se puede negar el acceso a la educación”.

En relación a la situación edilicia y el clima escolar, Di Sarli sostuvo que se trabaja para retomar las clases la próxima semana: “La idea es tener la escuela en las mejores condiciones para que los chicos vuelvan y continúen con su trayectoria escolar en un entorno adecuado y cuidado”.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Estado con la educación y la contención de las familias: “Nuestra obligación es garantizar que todos los chicos estén en la escuela. No se puede negar ese derecho, y por eso seguimos trabajando para dar respuestas y recuperar la confianza de la comunidad educativa”.