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15 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Capital Humano prorrogó la suspensión de un plan social

Mediante un decreto, extendieron a continuidad de Acompañamiento Social hasta 2028. Su monto se mantiene en $78.000.
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del Programa de Acompañamiento Social, garantizando el pago mensual de $78.000 a sus beneficiarios. De esta manera, se oficializó que seguirán los pagos de esta rama del ex Potenciar Trabajo como EconoBlog anticipó.

 

Es importante aclarar que esta medida no impacta en el programa Volver al Trabajo, cuyo último pago fue realizado por Anses este mes. 

 

La prórroga del programa de Acompañamiento Social fue establecida por la Resolución 90/2026. Dicha normativa fijó una nueva vigencia de 48 meses desde su implementación original.

 

Esto implica que el beneficio continuará vigente hasta abril de 2028, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria. La decisión se tomó tras evaluar el impacto positivo del programa en la reducción de la pobreza y la indigencia.

 

Capital Humano destacó que la asistencia permitió mejorar las condiciones de vida de hogares vulnerables. Además, remarcó que contribuyó a fortalecer los núcleos familiares y la inclusión social.

 

Asimismo, el organismo aclaró que la asistencia económica se mantendrá en $78.000, cuyo pago seguirán estando a cargo de Anses.

 

El Programa de Acompañamiento Social se creó hace dos años comprendiendo a beneficiarios del entonces Potenciar Trabajo que se encontraban en uno de los siguientes puntos:

 

  • Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.
  • Mujeres con cuatro o más hijos menores de edad.
  • Titulares provenientes de situaciones especiales vinculadas al ex Potenciar Trabajo.

Capital Humano aclaró que solamente cobrarán el programa en los próximos dos años aquellas personas que lo venían cobrando. Es decir, no se habilitará una inscripción a Acompañamiento Social ni se harán pases de Volver al Trabajo a dicho plan.

 

 

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