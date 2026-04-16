Esquel: Alerta por ráfagas y probabilidad de chaparrones para este jueves

El reporte para este jueves indica que los vecinos de la zona deberán estar atentos a los cambios en el clima, especialmente después del mediodía. Si bien la mañana comenzará con relativa calma, el ingreso de un frente de inestabilidad marcará la segunda mitad del día.

Evolución de la jornada

Mañana: El día iniciará con temperaturas de entre 9°C y 10°C y cielo parcialmente nublado. La salida del sol está prevista para las 08:19. Durante las primeras horas, el viento del noroeste se mantendrá moderado, pero irá ganando intensidad hacia el mediodía.

Tarde: La temperatura máxima alcanzará los 15°C entre las 14:00 y las 16:00 horas. En esta franja, el viento del noroeste se intensificará significativamente, con ráfagas que podrían alcanzar los 54 - 56 km/h.

Lluvia: Entre las 17:00 y las 18:00 horas, la probabilidad de precipitaciones aumenta hasta un 50%, con chaparrones aislados (0.2 mm estimados).

Noche: Tras la puesta del sol (19:10), el cielo se mantendrá nublado y la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°C al finalizar el día. El viento rotará levemente hacia el oeste hacia la medianoche.

Recomendaciones por viento

Debido a que las ráfagas superarán los 50 km/h durante la tarde, se recomienda a los vecinos asegurar objetos que puedan volarse y tener precaución al transitar por zonas arboladas. Aunque las lluvias serán escasas, la combinación con el viento frío del noroeste hará que la sensación térmica sea menor a la temperatura real hacia el final de la jornada.