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Por Redacción Red43

Intervención policial en El Bolsón por tenencia de marihuana fraccionada

El procedimiento se realizó en pleno centro y derivó en la intervención de la Justicia Federal tras el hallazgo de envoltorios de cannabis.
Por Redacción Red43

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Un operativo de control realizado por la Policía de Río Negro en El Bolsón derivó en el secuestro de marihuana fraccionada en la Plaza Pagano. El hecho ocurrió el 15 de abril alrededor de las 21:30, cuando efectivos identificaron a dos hombres durante una recorrida preventiva.

 

Según se informó, uno de ellos llevaba 16 envoltorios de cannabis en una riñonera, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

 

Cómo fue el procedimiento

De acuerdo a la información oficial, el personal de la Comisaría 12° realizaba tareas habituales de prevención cuando observó una situación que consideró llamativa. En ese contexto, se procedió a la identificación de dos personas y a un cacheo de seguridad.

 

Durante ese procedimiento, uno de los hombres (de unos 30 años) exhibió una riñonera en la que transportaba los envoltorios. Ante la consulta, indicó que la sustancia era para consumo personal, aunque no contaba con autorización para uso medicinal.

 

 

Además, se constató que llevaba dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que fueron incorporados a las actuaciones.

 

Intervención judicial y medidas adoptadas

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía Federal de turno, que dispuso la participación de personal especializado en toxicomanía. En el lugar se realizaron las pruebas de campo correspondientes, se confirmó el tipo de sustancia y se avanzó con el secuestro.

 

El hombre fue notificado de la imputación, mientras que el segundo involucrado quedó identificado sin que se registraran elementos en su poder.

 

 

O.P.

 

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