Familiares de Ángel López realizarán una vigilia en el Obelisco para exigir justicia

Este viernes, familiares y amigos de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, se reunirán en el Obelisco para exigir justicia.

La convocatoria surge en medio de la investigación que involucra a su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michael González, quienes están detenidos en prisión preventiva.

La convocatoria se ha difundido en redes sociales, impulsada por el abogado querellante, Roberto Castillo, bajo el lema "Justicia por Ángel". La vigilia está programada para comenzar a las 17 horas y se extenderá hasta las 22.

Durante el encuentro, los organizadores reclamarán la implementación de una "Ley contra falsas denuncias" y piden que se eliminen los informes de parte y las pericias sin técnicas adecuadas. También solicitan la creación de una figura del arrepentido para aquellos niños obligados a realizar denuncias falsas.

Adicionalmente, se exigirá una "Custodia compartida igualitaria", que busca establecer un "mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención". La propuesta incluye el empoderamiento de los padres en los juzgados de familia, sin ideologías y con igualdad real.

El mensaje final de la convocatoria: "Fin al abuso en juzgados de familia".

SL