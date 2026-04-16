11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
16 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Este viernes sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cuarta sesión ordinaria del 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Esquel se llevará adelante este viernes 17 de abril. El encuentro será a partir de las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani del Melipal. 

 

Entre los temas destacados se encuentran: la declaración de utilidad pública y pago obligatorio del adoquinado en la calle Dante Brozzi entre Avenida Ameghino y San Martín; la ratificación del convenio de comodato con el Club Social y Deportivo Camioneros Patagónicos; la autorización de baja del patrimonio y donación de dos motocicletas a la Policía de Chubut; declaración de interés municipal del Torneo de Futbol de Veteranos; la declaración de interés municipal de la Jornada Nacional "Políticas Públicas y Derechos de Seres Sintientes", entre otros. 

 

Además, los vecinos de la Comunidad Nahuelpán harán uso de la Banca del Vecino y presentarán un proyecto de ordenanza en relación a un plan de remediación y mitigación ambiental. 

 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Escasez de agua en la vertiente: Largas filas y tiempo de espera por la falta de presión
2
 Allanamientos y dos detenidos por un robo agravado en Esquel
3
 La localidad de Corcovado tendrá su Asociación de Futsal
4
 El esquelense Manu Morán llegó a la televisión nacional
5
 De las exhibiciones al profesionalismo: La gran noche del "EFC Combates en Jaula"
1
 Censo canino en Lago Puelo: Buscan conocer cuántos perros hay y su estado sanitario
2
 Lo habían denunciado, volvió a aparecer y quedó detenido dentro de la casa
3
 Empresa láctea SanCor: ¿Pidió su propia quiebra?
4
 Gaza: esquelense integra una comitiva solidaria por la paz
5
 Duro discurso del Papa León XIV en su gira por África
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -