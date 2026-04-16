Este viernes sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

La cuarta sesión ordinaria del 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Esquel se llevará adelante este viernes 17 de abril. El encuentro será a partir de las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani del Melipal.

Entre los temas destacados se encuentran: la declaración de utilidad pública y pago obligatorio del adoquinado en la calle Dante Brozzi entre Avenida Ameghino y San Martín; la ratificación del convenio de comodato con el Club Social y Deportivo Camioneros Patagónicos; la autorización de baja del patrimonio y donación de dos motocicletas a la Policía de Chubut; declaración de interés municipal del Torneo de Futbol de Veteranos; la declaración de interés municipal de la Jornada Nacional "Políticas Públicas y Derechos de Seres Sintientes", entre otros.

Además, los vecinos de la Comunidad Nahuelpán harán uso de la Banca del Vecino y presentarán un proyecto de ordenanza en relación a un plan de remediación y mitigación ambiental.

R.G.