El Bolsón sumó una excavadora de 550 millones

El municipio presentó una excavadora en El Bolsón como parte de su política de incorporación de maquinaria. La unidad, que demandó una inversión de 550 millones de pesos, fue anunciada por el intendente Bruno Pogliano durante un acto en el que remarcó el fortalecimiento del parque automotor.

Según se informó, la maquinaria será destinada inicialmente a tareas en la planta de reciclado y al ordenamiento del predio ambiental, aunque también se utilizará en obras urbanas, comenzando por intervenciones en el sistema pluvial de calle Rivadavia.

Inversión, leasing y ahorro operativo

La compra se concretó a través del sistema de leasing, una herramienta financiera que el municipio viene utilizando para sumar camiones compactadores y otros vehículos. Desde el Ejecutivo sostienen que esta modalidad permite renovar equipamiento sin realizar un desembolso inmediato total.

Durante la presentación, Pogliano aseguró que la incorporación permitirá reducir gastos corrientes. En ese sentido, indicó que la excavadora generará un ahorro estimado de unos 20 millones de pesos mensuales al evitar el alquiler de maquinaria para trabajos específicos, particularmente en el predio ambiental.

La proyección oficial plantea que ese ahorro mensual se equipara con el costo de financiamiento del equipo, lo que, según el intendente, permitiría sostener la inversión sin aumentar el gasto operativo.

Obras previstas y destino de la maquinaria

En el corto plazo, la excavadora será utilizada para avanzar en el sistema pluvial de la calle Rivadavia, una intervención pendiente vinculada al drenaje en uno de los accesos principales de la localidad. También está previsto su uso en trabajos sobre el Arroyo Negro.

Una vez finalizadas esas intervenciones iniciales, el equipo será asignado de forma permanente a la planta de reciclado.

Discurso y balance

Durante su exposición, Pogliano remarcó que la adquisición forma parte de un proceso más amplio de incorporación de maquinaria que, según afirmó, representa el mayor crecimiento del parque automotor municipal en la historia local.

El intendente hizo además referencias al uso de recursos públicos y a la necesidad de transformar esos fondos en equipamiento que quede en el patrimonio municipal.

O.P.