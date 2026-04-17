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Por Redacción Red43

Arte y Astrología: Inauguran la muestra ZODIACAL

La muestra ZODIACAL reúne a artistas de la Comarca y otras localidades en una propuesta que cruza arte y astrología. Se inaugura este 18 de abril, con entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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La muestra ZODIACAL en El Bolsón abrirá sus puertas este 18 de abril, a las 18 horas, en el Museo de Arte de El Bolsón (MAHBO), con una propuesta colectiva que reúne a artistas de la Comarca, Bariloche y distintos puntos del país.

 

Se trata de una exposición que propone un recorrido por los doce signos del zodíaco, interpretados desde miradas diversas y lenguajes artísticos múltiples. Pintura, collage, fotografía intervenida y otras técnicas conviven en un mismo espacio, con una consigna común: explorar lo humano a través del arte.

 

“Cada artista va a pintar su signo como lo siente”

El artista Diego Urruty, uno de los impulsores de la muestra, explicó que la propuesta busca generar un diálogo entre sensibilidades distintas.

 

“Cada artista va a pintar su signo, cómo lo vive, cómo lo siente. Se mezclan estilos y formas de ver”, señaló. En ese sentido, remarcó que el eje no está puesto únicamente en la representación astrológica, sino en la experiencia personal de cada creador.

 

 

Para Urruty, el interés por los signos funciona como una puerta de entrada a una reflexión más amplia: “Lo que nos conecta es la parte de lo humano, en un contexto bastante deshumanizado. Nuestra tarea como artistas es crear y mostrar cómo nos conectamos”.

 

Diversidad de estilos y recorrido artístico

La exposición propone también un recorrido por diferentes corrientes artísticas. El público podrá encontrarse con obras figurativas, expresionistas, realistas y propuestas más experimentales. “Es también un homenaje al museo y a su historia, a quienes lo fundaron y hoy siguen participando”, agregó Urruty.

 

La muestra incorpora además material audiovisual, con la participación de astrólogos que aportan su mirada sobre cada signo, sumando otra dimensión interpretativa al recorrido.

 

Arte, identidad y búsqueda personal

Más allá del enfoque estético, la muestra ZODIACAL en El Bolsón plantea una invitación a la introspección. Urruty explicó que cada obra representa un signo, pero también estados emocionales, impulsos y procesos que atraviesan la experiencia humana. “La astrología es una forma de conocerse a uno mismo. Cuando alguien vea una obra, probablemente se identifique, va a encontrar algo que le pasa”, sostuvo Urruty.

 

 

En esa línea, el arte aparece como un canal de comunicación directa entre el artista y el espectador, donde las interpretaciones quedan abiertas.

 

Fechas, lugar y recorrido de la muestra

La inauguración será este sábado 18 de abril, a las 18 horas, en el MAHBO, ubicado en Roca 644, con entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de junio, en horarios habituales del museo.

 

Además, el proyecto tendrá continuidad en otros espacios. Según adelantó, la exposición se presentará también en Bariloche, con sedes previstas en distintos espacios culturales.

 

 

 

O.P.

 

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