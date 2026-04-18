Trevelin abre la Semana de los Pueblos Originarios en el Centro Cultural

Organizado por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Cultura, se realizará el próximo domingo 19 de abril una jornada abierta a la comunidad en el marco del inicio de la Semana de los Pueblos Originarios, en el Centro Cultural Municipal.



Bajo el lema “La espiritualidad kume mongen (buen vivir), es el equilibrio y la armonía entre las personas, el territorio y el universo”, las actividades se desarrollarán de 14 a 19 horas en el espacio ubicado en Avenida San Martín 339, con entrada libre y gratuita.

Durante la tarde se realizará un conversatorio abierto titulado “El Kamarikum y la espiritualidad de nuestros pueblos”, generando un espacio de reflexión e intercambio en torno a las prácticas y cosmovisiones de los pueblos originarios.

Además, se podrá recorrer una muestra de trabajos que incluirá telas, alfarería, lawen (plantas medicinales) e instrumentos musicales ceremoniales, poniendo en valor saberes ancestrales y expresiones culturales.

En tanto, se contará con la presentación de Pablo Morales, guitarrista jujeño radicado en Trevelin desde el año 2007, profesor de danzas nativas y folklore egresado del IUNA y músico desde su adolescencia, con una trayectoria vinculada a la difusión de la cultura tradicional.

Junto a Pablo, se presentará José “Chato” González, músico y compositor jujeño con una amplia trayectoria en la música andina y el folklore del norte argentino, en lo que será un adelanto del espectáculo “Ecos de la quebrada al sur”, previsto para el viernes 24 de abril en el mismo espacio cultural.

Esta propuesta contará además con la participación de la reconocida cantante patagónica Perla Galarza, referente del folklore regional con una extensa trayectoria en escenarios de todo el país, quien ha desarrollado una propuesta artística que combina ritmos tradicionales con una fuerte impronta vinculada a la identidad y la cultura de los pueblos originarios.

Desde la organización se invita a vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta abierta a toda la comunidad, que busca generar espacios de encuentro, reflexión y valoración de las culturas originarias, dando inicio a una semana de actividades dedicadas a su reconocimiento y difusión.













M.G